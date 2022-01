Naš izbor na Androidu

Simple Nav Bar Uporabna programska vrstica na zaslon pripne ukaze, ki večkrat pridejo prav, tudi v primeru, ko fizični gumb ne deluje več.

Chroma Galaxy Live Wallpapers Odlična dinamična ozadja v programu Chroma Galaxy je ročno narisal nemški oblikovalec Roman De Giuli.

Scrolling Icons Live Wallpaper Dinamično ozadje, ki prikazano vsebino črpa iz nameščenih paketov ikon, s katerimi uporabnik prilagodi videz telefona po svojem okusu.

IMG2PDF Če iz fotografiranih računov, vizitk in drugih dokumentov potrebujemo PDF-datoteko, opcijsko zaščiteno z geslom, je IMG2PDF pravo orodje za nas.

Remind me! Preprosta, a zares učinkovita aplikacija, ki nas na naloge, sestanke in druge obveznosti pravočasno opozori, četudi telefon skupaj z nami spi.

Metatag Analyzer Metatag Analyzer je orodje za spletne mojstre, ki še na poti ne morejo brez preverjanja ključnih besed.

Guardians Guardians omogoča deljenje lokacije z osebami, ki nam bodo priskočile na pomoč v primeru nuje.

Anything to PiP Večji zasloni sodobnih pametnih telefonov so kot nalašč za večopravilne prijeme, kakršna je slika v sliki, ki jo Anything to PiP nudi za prikaz vsebine z naprave.

Evolve Mental Health Zbirka orodij, posvečena sproščanju, zmanjševanju stresa in boju z depresijo, nam srečo pomaga iskati z znanstveno dokazanimi metodami (CBT, DBT).

HABL HABL je mobilna aplikacija novega družabnega omrežja, namenjena zbiranju najrazličnejših vsebin s spleta.

Clubhouse Mobilna aplikacija zanimivega družabnega omrežja ponuja inovativen pristop, kjer uporabnike vabi v dejanski pogovor o najrazličnejših stvareh.

BitClass BitClass je nova mobilna univerza za vse, ki se učenja kljub sodobni metodi najraje lotevajo v družbi.

FrontRow Če se želimo učiti bolj nenavadnih stvari, na primer repa ali komedije, je FrontRow mobilna učilnica, ki jo moramo obiskati.

Sortizy Program Sortzy že z imenom nakazuje, da mu je všeč red. Tega ima najraje v kuhinji in pri dejavnostih, povezanih s kuhanjem.

Muvid Z različnimi predlogami oborožen urejevalnik video posnetkov nam pomaga pri izdelavi kratkih izdelkov visoke kakovosti, ki jih bodo vesela številna družabna omrežja.

Control Orientacijski tek je odlična rekreacija, ki jo v navezi s pametno uro ali zapestnico (Garmin, Suunto) aplikacija Control podrobno analizira.

Pikmin Bloom Razvijalski studio Niantic se po uspehu igre Pokemon GO z istimi prijemi obogatene resničnosti loteva še ene Nintendove blagovne znamke.

Takeaway Coming Preprosta igra za preganjanje dolgčasa v kratkih seansah nas postavi v čevlje učinkovitega in nadvse hitrega dostavljavca.

Brake Away Brake Away je avtomobilska igra z enim samim ciljem, in sicer izogniti se oziroma čim dlje zdržati, ne da bi se zaleteli.

Stranger Things: Puzzle Tales Netflix nadaljuje pohod televizijske zabave v svetu iger, tokratni naslov je namenjen ljubiteljem ugank in serije Stranger Things.