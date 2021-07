Naš izbor na Androidu

Typewise Odlična programska tipkovnica z imenom Typewise obljublja, da bo posamezniku zmanjšala količino tipkarskih napak za štirikrat.

EKA2L1 Ste se kdaj želeli vrniti v stare dobre čase? V primeru pritrdilnega odgovora je emulator operacijskega sistema Symbian prava stvar za vas.

Microsoft Edge Dev Microsoft Edge Dev je posebna različica Microsoftovega mobilnega brskalnika, namenjena v prvi vrsti razvijalcem.

FairEmail FairEmail je odprtokodni odjemalec elektronske pošte, ki se osredotoča na varovanje uporabnikove zasebnosti.

Clipt Clipt je prvi izdelek OnePlusovega eksperimenta OneLab, ki omogoča prenašanje različnih vsebin iz ene naprave na drugo ne glede na platformo.

Remote Mouse Brezplačna simulacija miške, ki telefon spremeni v oddaljeno nadzorno napravo, ter nam priskoči na pomoč, ko odpove dežurni računalniški glodavec.

Taskade Taskade je predstavnik v zadnjem času številnih programskih pripomočkov, ki olajša delo od doma ter sodelovanje znotraj skupine.

LG AR Experience LG z mobilno aplikacijo AR Experience ubere zanimivo prodajalsko pot, saj uporabniku omogoči, da ponujene izdelke navidezno postavi v lokalno okolje.

News in Bullets News in Bullets je zbiralnik novic, ki ga odlikuje priročna sposobnost prilagajanja vesti za hitro zaužitje.

Stories Now Ljubiteljem bolj klasičnega prebiranja novic je namenjen program Stories Now, ki podpira vire RSS in ATOM ter vsebino predstavi na način družabnega omrežja Instagram.

Article Reader Offline Article Reader Offline že z imenom nakaže, kaj omogoča. Gre za pripomoček, ki shrani članke s spleta za kasnejše branje brez povezave z internetom.

Plexamp Plexamp je glasbeni predvajalnik, ki se brezšivno poveže z domačim strežnikom večpredstavnostnih vsebin Plex.

MOLDIV VideoLab Svež urejevalnik video posnetkov je prava mrcina, ki pa na žalost večino svoje moči skriva za plačljivo naročnino.

Better Portraits – Phocus II Nova fotografska aplikacija je namenjena obdelovanju portretov. Tem doda učinek zamegljenosti ozadja, izboljša osvetlitev, stil in podobno.

Art Puzzle Aplikacija, v kateri se barvanje sreča s sestavljanko, je kot nalašč za protiutež vsakodnevnemu stresu, ki se mu je težko izogniti.

MiniReview Priljubljeni ocenjevalec mobilnih iger s spletišča Youtube Nimble Thor predstavlja lastno aplikacijo z recenzijami iger s tržnice Play.

Biphase Igra zanimivega videza je polna izzivov, za katere igralec potrebuje tako možgane kot spretne prste.

Disgaea RPG Priljubljena strateška RPG-serija se prvič predstavi mobilnim igralcem z naslovom, ki posnema mehaniko in pristop vsem dobro poznanih iger.

Crash Bandicoot: On the Run! Na Androidu je vedno več junakov z drugih igričarskih platform. Med njimi je tudi Crash, ki se predstavlja z igro neskončnega bežanja.

The Wanderer Igra The Wanderer nas postavi v čevlje enega izmed zadnjih preživelih ljudi po jedrski katastrofi, ki tava po opustošenem svetu, polnem različnih nevarnosti.