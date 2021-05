Naš izbor na Androidu

Flexi Priljubljeni razvijalec dinamičnih ozadij za telefone z operacijskim sistemom Android Maxelus.net predstavlja preprost, za večkratni dotik občutljiv svež izdelek.

Dashlane Upravitelj gesel Dashlane naročnikom nudi razširjeno storitev, ki med drugim vključuje tudi pomnjenje plačilnih sredstev.

Last Time Digitalni upravitelj opravil Last Time se dela loti drugače kot tekmeci. Zapomni si namreč, kdaj smo nazadnje nekaj počeli.

Flexcil Zmes beležnice in urejevalnika dokumentov PDF je za zdaj na voljo v testni različici, pred prenosom je potrebna prijava v Googlov sistem Beta Tester.

noprintZ Mobilni plod slovenske pameti vse račune in garancije elektronsko združi na enem mestu ter nam tako olajša pregled nad izdatki.

Photo Snatch Photo Snatch je programski pripomoček za prenašanje fotografij in video posnetkov z družabnih omrežij Tiktok, Instagram in podobnih.

Lightleap Lightleap je mobilni urejevalnik fotografij, katerega posebnost so profesionalna orodja za obdelavo zunaj slikanih motivov.

Remini Stare in zamegljene fotografijo novo podobo uzrejo ob pomoči umetne inteligence mobilnega programa Remini.

AC DC Wire AC DC Wire and Electronics bugs Detector app je mobilni program, ki obljublja, da v steni najde poškodovano žico ali cev.

Glance Weather Zadnji komplet navideznih pripomočkov, ki na tržnici Google Play napovedujejo vreme, se imenuje Glance Weather.

MoodBites MoodBites je aplikacija, ki pomaga pri prehranjevanju ljudem s posebnimi dietnimi potrebami oziroma alergijami na hrano.

Glug Zadosten vnos vode v telo je pomemben za zdravje slehernika. Aplikacija Glug nam pomaga doseči ustrezno ravnovesje.

Meditation&Trees Odlična aplikacija za sproščanje, ki v imenu naročnikov plačljive storitve vsakič, ko ti meditirajo, posadi resnično drevo.

Balance Balance je še ena izmed aplikacij za sproščanje in boljši spanec, ki se po uspešni predstavitvi na jabolčnih napravah udinjajo tudi pri Androidih.

Focus Plant Programski pripomoček za zbrano učenje in delo Focus Plant se nam pomaga osredotočiti na trenutno pomembno nalogo.

NeuroNation NeuroNation je digitalni trening za naše možgane. Le nekaj minut na dan z njim nam izboljša spomin, zbistri misli in poveča koncentracijo.

Scribble Rider Scribble Rider je igra, ki nas po napetem dnevu v službi v hipu sprosti. Z risanjem in s terenskim vozilom premagujemo različne prepreke.

JanKenUP! Zanimiva borilna igra ob pomoči otroške igre papir, kamen, škarje omogoči sodelovanje v pravih spletnih bojih z drugimi igralci iz mesa in kosti.

Core Defense Core Defense je preprosta taktična igra s privlačno igralno mehaniko branjenja stolpičev, ki se z vsako seanso računalniško spreminja.

A Way To Smash Inovativna zmes, ki sliši na ime A Way To Smash, je v osnovi miselna igra, preoblečena v dinamično akcijsko igro.