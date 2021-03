Naš izbor na Androidu

App Locker Free Na telefon nameščene aplikacije pred neželenimi očmi najlažje zaklenemo s številčno kodo ali prstnim odtisom ter programom App Locker Free.

Disa Ljubitelji neposrednega sporočanja in drugih komunikacijskih kanalov bodo veseli aplikacije, ki vse pisarjenje združi pod eno streho.

Resilio Sync Resilio je pripomoček za sinhronizacijo datotek med različnimi napravami, namenjen uporabnikom, ki tovrstnega dela raje ne zaupajo tujim oblačnim storitvam.

PC Remote Monect PC Remote je program, ki se prek bluetooth povezave poveže z računalnikom ali s pametnim televizorjem in uporabniku omogoči oddaljeni nadzor povezanih naprav.

HiPER Scientific Calculator V Android vgrajeni ročni računalnik je dovolj za izvajanje osnovnih matematičnih funkcij, medtem ko je za izračun naprednejših izrazov treba seči po zverini HiPER.

Proton Calendar Razvijalci varnega elektronskega poštnega predala ProtonMail ter dodatno zaščitenega spletnega brskanja ProtonVPN ponujajo s šifro varovani koledar.

Taskito Digitalni seznam opravil Taskito se od tekmecev loči po zloščenem in popolnoma nemotečem uporabniškem vmesniku.

The Pattern Med programi za osebno rast velja izpostaviti The Pattern, ki nam pomaga bolje spoznati tako sebe kot druge okoli nas.

Instasize Instasize je spodoben urejevalnik fotografij, ki se s številnimi filtri, okvirji in drugimi priboljški prvenstveno spogleduje z Instagram generacijo.

Photo & Picture Resizer Majhen, a sposoben programski pripomoček dela prave čudeže, zmanjša fotografije tako, da ostane kakovost enaka.

Vlogit Vlogit je popolnoma brezplačen pripomoček za vlogerje, ki ustvarjalca ne omejuje s časom, z vodnim žigom niti ga na kakršenkoli drug način ne sili v nakup zmogljivejše različice programa.

Explain Everything Whiteboard Aplikacija je potomka klasične šolske table, ki na sodoben način podpira oddaljeno učenje, delo in sodelovanje.

Caribu Caribu je odlična aplikacija za čas, v katerem živimo, saj je varna in otrokom prijazna za pogovore, igranje in branje v sicer oddaljeni družbi.

Storytel Zajetna digitalna knjižnica Storytel ponuja bogato izbiro elektronskih knjig, ki so na voljo tako za branje kot poslušanje.

Finshots Finshots je preprost program, ki najpomembnejše novice iz poslovnega sveta popolnoma nemoteče predstavi sleherni dan ob isti uri.

InnerHour InnerHour je ena najboljših in večkrat nagrajenih aplikacij, ki stres, tesnobo in depresijo preganja povsem brezplačno.

Save The Girl Save The Girl je zanimiva igra pobega, v kateri pred zlikovci ne bežimo z nogami, ampak z možgani in reševanjem zvitih ugank.

Rescue Wings! Akcijska igra Rescue Wings se osredotoča na pilotske vragolije gasilskega psa po imenu Scruffy.

Hustle Castle Igra Hustle Castle nas postavi v škornje z vsemi žavbami namazanega srednjeveškega graščaka.

Badminton Blitz Najbolj podcenjen šport na svetu je dobil svojo mobilno igro, v kateri se lahko pomerimo s prijatelji ali z internetnimi neznanci.