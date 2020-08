Naš izbor na Androidu

Piwag Mobilni iskalnik Piwag nam z uporabo sedmih preprostih kriterijev olajša iskanje iger na tržnici Google Play.

Quick Cursor Preprost programski pripomoček na zaslon telefona z operacijskim sistemom Android dostavi miškin kazalec, ki olajša precej stvari.

Flipping Tiles Dinamične ploščice so namenjene ljubiteljem nekdaj obetavnega Microsoftovega telefona Windows Phone.

Twiger Twiger omogoča, da objave z družabnega omrežja Twitter prilepimo v Instagramovo zgodbo ali jih pošljemo v zasebnem sporočilu.

Calculator Lock Calculator Lock je neobičajen digitalni računski stroj, ki pod krinko deluje kot trezor za fotografije, video posnetke in druge datoteke na telefonu.

Image and Video Date Fixer Majhna aplikacija poskrbi, da se izvorni datumi fotografij in video posnetkov ohranijo tudi ob kopiranju na druga shranjevalna mesta.

PopTag PopTag je fotografski pripomoček za ljudi, ki bi radi označili osebe na slikah, a ne marajo družabnih omrežij.

Document Scanner Skeniranje dokumentov s programskim izdelkom razvijalske ekipe TopTapStudio je preprosto, a učinkovito. Med drugim obvlada celo prepoznavo besedila OCR.

MNML Screen Recorder MNML je odličen brezplačni in odprtokodni snemalnik dogajanja na zaslonu, ki ga ne prekinjajo nadležne reklame.

Money Tree Epidemija je zaustavila svet in spremenila način življenja slehernika. Med drugim smo precej manj zapravljivi in varčujemo s programi, kakršen je Money Tree.

Bundled Notes Digitalna beležnica Bundled Notes z barvami označi različne kategorije zapiskov in jih deli s povezanimi napravami.

Zenkit To Do Programski seznami opravil so v porastu, kar kaže na veliko povpraševanje po tovrstnih pripomočkih. Zenkit zna med drugim opravila deliti s prijatelji, z družino in s sodelavci.

Traeger Epidemija je preklicana, vreme vedno boljše. Čas je za žar in tisoče receptov za gurmanske užitke na prostem.

Clyma Weather Clyma Weather je svež napovedovalec vremena, ki naprednejše zmožnosti in lebdeče pripomočke skriva za nakupom v aplikaciji.

CyberLink PowerPlayer Priljubljeni predvajalnik večpredstavnostnih vsebin z računalnikov PC Cyberlink PowerDVD se naposled in precej uspešno predstavi tudi mobilnim uporabnikom.

Facebook Gaming Facebook Gaming je izdelek največjega družabnega omrežja na svetu, ki tekmuje z igričarskimi storitvami, kakršni sta Twitch in YouTube Live.

Meditation Fun V stresnih časih si živce mirimo z umirjenim igričarskim naslovom, ki nas skozi igro nauči tehnik in koristi meditacije.

Neko Samurai Zloščena arkadna igra z nadmočno grafično podobo in obilo akcije je namenjena predvsem igralcem, ki so si od nekdaj želeli stopiti v čevlje samuraja.

Sonic at the Olympic Games – Tokyo 2020 Ker olimpijade letos zaradi novega koronavirusa ne bo, si jo s priljubljenim ježkom Sonica priredimo sami.

Perfect Swing Preden se odpravimo na igrišče za golf z igro Perfect Swing, naoljimo med karanteno zakrnele udarce.