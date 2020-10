Narejeno na kitajskem

V drugi polovici predprejšnjega stoletja, torej pred letom 1900, so se v Britaniji začeli pojavljati inferiorni izdelki, ki naj bi bili domače izdelave, a so jih uvažala tuja podjetja pod okriljem domačih, angleških znamk. Večina teh izdelkov je izhajala iz Nemčije, ki se je z zaščitniškimi prijemi trudila zavarovati lastno industrijo. Kot odgovor na to so britanske oblasti leta 1887 uvedle zakon Merchandise Marks Act, s katerim so zapovedale obvezno označevanje izvorne države izdelkov.

Oznaka Made in Germany je bila v Britaniji tako sprva skorajda žaljivka, a jo je nemška industrija v naslednjih letih obrnila sebi v prid. Tudi danes velja za pohvalo, ne pa žaljivko. In zgodovina se ponavlja. Slabo polovico stoletja kasneje se je na drugem koncu sveta v resnih škripcih znašla država, katere velika večina prebivalstva se je ukvarjala s kmetijstvom, kar je bilo industrije, pa je bilo v drugi svetovni vojni bolj ali manj uničeno.

