Namizni računalnik: »Potrošna« roba

Ob nakupu namiznega računalnika veliko truda vložimo v izbiro posameznih komponent – kateri procesor, koliko pomnilnika, shrambe, kakšen napajalnik, katero ohišje, ventilator ... Na koncu nabavimo še »dodatke«, kot so miš, tipkovnica in slušalke.

Medtem ko je pri pomnilniku cenovni razpon med poceni/počasnejšim in dragim/hitrejšim pomnilnikom še nekako zmeren, pa se miši in tipkovnic še vedno drži sloves potrošne robe. V kakšne ekstreme gredo lahko cene, zgovorno pove to, da smo v slovenskih trgovinah našli miško, ki stane 2,51 evra. Pod petimi evri imamo dejansko izbiro in to so seveda naprave, ki jih nihče ne bi smel kupiti.

