Največji so doma tam onkraj

Če si v 80. letih prejšnjega stoletja želel postali največje podjetje na svetu, si se skoraj zagotovo moral pečati z nafto. To so bila leta, ko so na vrhu lestvic kapitaliziranih vrednosti podjetij kraljevale družbe, kot je Exxon. A 90. so vse skupaj prevrnila na glavo. Najprej so zrasla telekomunikacijska podjetja, nato so jih začela prehitevati računalniška, še nekaj kasneje pa internetna. In tako je ostalo vse do danes.

Resnici na ljubo se je Exxon leta 2013, ko je bil sodček nafte znova krepko nad 100 dolarji, še enkrat prebil na vrh največjih podjetij sveta, a to je bil le kratkotrajni labodji spev. Podjetje je leta 2020 celo letelo iz uglednega delniškega indeksa Dow Jones Industrial Average, katerega del je bilo skoraj stoletje. Če pa pogledamo trenutno globalno lestvico, vidimo, da je svet nepreklicno v svoji digitalni eri. Na prvih petih mestih sedijo velika ameriška tehnološka podjetja. Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet (Google) in Amazon. Na šesto mesto se je uvrstila izjema, saudska naftno-plinska skupina Saudi Aramco, na šestem pa znova najdemo Meto, krovno podjetje Facebooka.

