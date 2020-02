Najboljši LG ta hip

V prejšnjem Monitorju smo preizkusili vrhunska televizorja OLED Sony in Philips, tokrat smo v roke dobili še vrhunski LG – 65-palčni model E9. Nekaj tednov smo bili deležni zavistnih pogledov naključnih obiskovalcev našega laboratorija.

LG je edini proizvajalec zaslonov OLED za televizorje (pred leti se jih je hotel lotiti tudi Samsung, pa je na koncu obupal) in ti danes veljajo za najboljše, kar na tem področju obstaja. Samsung in kompanija nas sicer poskušajo prepričati, da je tisto pravo QLED, toda v resnici ni, QLED je namreč le nadgradnja tehnologije LCD. Zasloni OLED so edini, kjer vsaka pika na zaslonu oddaja svojo lastno svetlobo in to se vidi – preizkušeni LG serije E9 ima izredno živobarvno in kontrastno sliko! Res pa je, da slika ni tako zelo svetla, kot jo zmorejo LCD (LED, QLED …), vendar bo to motilo le redko koga. Res je tudi, da so starejši modeli televizorjev OLED trpeli za sindromom vžgane slike, o čemer smo že pisali (Monitor 11, 2018), vendar so sodobni napredni algoritmi to odpravili.

Zakup člankov

Ta članek stane le 1 evro!

Nakup je preprost: POŠLJITE SMS z vsebino

MONITOR1 na številko 7890. KODO, prejeto na telefon, prepišite v spodnje okence in takoj boste lahko prebrali članek.

Nakup prek telefona (sistem Valú Moneta) je mogoč pri operaterjih Telekomu Slovenije in A1. Po namestitvi aplikacije Valú Moneta je nakup mogoč tudi od drugod.