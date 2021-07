Najboljše za Palm (2001)

Acrobat Reader for Palm OS

Kaj: Pregledovalnik datotek PDF

Velikost: 200 KB

Izdeluje: Adobe, www.adobe.com

Cena: Brezplačno.

Za: Dokaj zmogljiv prilagojevalnik datotek, ki teče na PC.

Proti: Program je zelo skromen in pri le malo kompleksnejših datotekah PDF na meji uporabnosti.

Adobov Acrobat se je v letih izoblikoval v de facto standard za natančen in hkrati prenosljiv prikaz dokumentov. Spodobi se, da je tak standard na voljo tudi na ročnih računalnikih.

Žal je sam program Palm veliko slabši. Uporaben je le, če si želimo ogledati preproste datoteke PDF, ki imajo le nekaj besedila in v njem morebiti še kakšen grafikon. Za kompleksnejše strani z veliko besedila in več slikami je neuporaben predvsem zato, ker ne omogoča povečevanja strani. Lahko vidimo samo celotno stran naenkrat, pa četudi so namesto besedila vidni samo črni zmazki. Pomagamo si lahko le tako, da izklopimo prikazovanje slik, s čimer se kakovost prikaza približa navadnemu besedilu v vgrajenem Memu, le da lahko na šumnike kar pozabimo. Slabost je tudi precej počasno delovanje, seveda pa bi si želeli tudi barvni prikaz.

Res je velika omejitev premajhen zaslon, toda vseeno bi se lahko pri Adobu bolj potrudili. Še posebej, ker jim je to veliko bolje uspelo pri (za zdaj še beta) različici za Pocket PC.

City Sync

Kaj: Podrobni podatki o izbranem mestu. Vključno z zemljevidom.

Velikost: Med 500 in 600 KB.

Izdeluje: Lonely Planet, www.citysync.com

Cena: 20 dolarjev

Za: Zelo podrobni podatki o izbranem mestu. Zemljevid je kljub majhnemu zaslonu pregleden in enostaven za uporabo.

Proti: Zasede relativno veliko prostora, visoka cena. Podatki kljub temu niso popolni.

Trenutno je na voljo 20 svetovnih velemest, mi pa smo preizkusili, kako dobro so se avtorji lotili Las Vegasa.

Program je izredno pregleden in uporabniku nudi enostavno brskanje ter iskanje po različnih »lastnostih« mesta, kot so znamenitosti, nočno življenje, hrana itd. Kot je za Lonely Planet v navadi, so opisi zelo natančni in podrobni ter razdeljeni v več podsklopov.

Iskanje je odlično, saj lahko ponekod iščemo tudi po različnih kategorijah. Naj za primer navedemo, da zlahka najdemo restavracijo s kitajsko hrano na lasvegaški glavni cesti (Strip), ki je povrh še cenovno zmerna. Ko restavracijo najdemo, lahko preberemo njene podatke (naslov, telefon), s klikom na gumb pa se najdena restavracija v hipu znajde na zemljevidu. Zemljevid je kljub majhnemu zaslonu izredno pregleden, predvsem pa hiter in omogoča hitro premikanje po njem.

Silence

Kaj: Hek (hack), ki omogoča trenutno utišanje Palmovega piskača.

Velikost: 32 KB

Izdeluje: Foursquare Development, home.att.net/~foursquaredev/

Cena: 5 dolarjev

Za: Utišanje Palma je mogoče z eno samo potezo.

Proti: Pri vklopu ali izklopu s peresom ni zvočnega signala, ki bi nam povedal, ali je poteza uspela ali ne.

Verjetno je težko najti uporabnika, ki Palm uporablja (tudi) v službene namene in ga ta s svojim piskanjem še ni spravil v zadrego. Saj veste, pomemben sestanek, Palm pa nas glasno opozarja na druge obveznosti.

Za to obstaja enostavna rešitev – Silence hack. Omogoča, da s potezo, ki gre iz gumba za iskanje (povečevalno steklo) do gumba za kalkulator, sistemsko izklopimo vgrajenega piskača. Tako bodo utihnili vsi alarmi in seveda tudi vse igrice. Ob koncu sestanka je dovolj še ena taka poteza in alarmi bodo spet oživeli.

City Time

Kaj: Program, ki kaže trenutno uro v različnih mestih na svetu.

Velikost: 27 KB

Izdeluje: Code City, www.codecity.net

Cena: 15 dolarjev

Za: Grafičen prikaz noči in dneva na svetu, dodatne zmogljivosti, kot so računanje razdalj, čas vzhoda in zahoda sonca ...

Proti: Črno-bela različica je grafično precej skromna.

Program City Time je zagotovo eden najboljših programov za Palm računalnike, kar zelo dobro vedo lastniki Handspringovih Visorjev, ki ga ob nakupu dobijo že nameščenega. Ima namreč vse lastnosti dobrega programa za PalmOS – je izredno majhen, delo, ki mu je namenjen, pa opravlja odlično. Omogoča namreč grafičen prikaz dneva in noči na svetu, hkrati pa še trenutno uro v štirih izbranih krajih na svetu (poleg domačega). Izredno praktično, če se nahajate na drugem koncu sveta oziroma se tja odpravljate.

Hackmaster

Kaj: Program, ki omogoča namestitev in upravljanje hekov.

Velikost: 8 KB

Izdeluje: Daggerware, http://www.daggerware.net

Cena: Preizkusni, 5 USD.

Za: Enostavna uporaba, nujen program za uporabo hekov.

Proti: V zelo redkih primerih lahko program povzroča težave.

Različni heki lahko delo s Palmom izredno olajšajo in mu dodajo stvari, ki so jih pri Palmu pozabili. Osnova vsem hekom je programček Hackmaster, ki je nekakšna nadzorna plošča za druge heke. Skrbi le za skupno namestitveno okolje oziroma za nekakšen vmesnik med PalmOSom in heki, ki jih razvijajo zunanji razvijalci. V Hackmasterju so prikazani vsi heki, ki jih namestimo, enostavno jih lahko izklapljamo, vklapljamo in jih nastavljamo po lastni izbiti. Ker obstaja (sicer minimalna) možnost, da program, ki deluje na tako nizki ravni, kdaj povzroča težave, je narejen tako, da nas ob ponovnem zagonu (reset) Palma vpraša, ali naj se ponovno zažene ali ne.

PalmVNC 1.4

Kaj: Program za oddaljeni nadzor osebnega računalnika.

Zahteve: Čim hitrejša modemska povezava.

Velikost: 37 KB

Izdeluje: Harakan Software, www.harakan.btinternet.co.uk

Cena: Brezplačno.

Za: Združljiv z vsemi strežniki VNC, čeravno je priporočeno uporabljati posebno različico, ki zna pomanjševati sliko zaslona.

Proti: Palmovski zaslon je vendarle premajhen za resen nadzor zaslonov ločljivosti 1.024 x 768 pik ... Za dovolj hitro delo priporočamo vsaj povezavo HSCSD ali GPRS.

VNC je med poznavalci že nekaj let zakon med majhnimi in priročnimi programi za oddaljeni nadzor osebnih računalnikov. Strežniški del namreč deluje na Oknih, Macu, Linuxu in ostalih Unixih. Skratka, povsod.

PalmVNC je minimalističen programček (le 37 KB!), kjer po povezavi z internetom (ali lokalno omrežje) vpišemo IP-številko računalnika, ki ga želimo nadzorovati, nakar se na zaslonu prikaže ciljni zaslon. Težave je v tem, da ima Palm ločljivost 160 x 160 pik, nadzorovani računalnik pa vsaj 800 x 600, večinoma pa celo 1.024 x 768 pik.

Seveda je veliko odvisno tudi od hitrosti povezave. Običajna hitrost GSM (9.600 b/s) je vsekakor premalo, potrebovali boste vsaj povezavo HSCSD ali GPRS (torej okoli 28.800 b/s).