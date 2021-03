Najboljše za Android - Zdravilo za nespečnost

Nespečnost je najpogostejša motnja spanja. Medtem ko ena neprespana noč še ne pomeni težave, je kronična nespečnost velik problem, ki zniža kakovost življenja in škoduje zdravju. Da bi se ji izognili, jo omilili ali se po nočnem počitku enkrat v življenju res počutili spočiti, poskrbi naslednjih nekaj aplikacij za naprave z Googlovim operacijskim sistemom Android.

Meditacija je eden izmed načinov, kako se otresti stresa pred spanjem. Najboljša tovrstna aplikacija je Calm. Žal so s kakovostjo povezani tudi določeni stroški. Aplikacija je plačljiva, njene storitve uporabljamo, če se nanje naročimo, pri čemer nas letna članarina olajša za 36 evrov. Cena ni nizka, a je za resne uporabnike vsekakor opravičljiva. Med bogato ponudbo najdemo zgodbe za dobro spanje, ki jih posredujejo znana svetovna imena (Matthew McConaughey, Idris Elba, Kate Winslet), pomirjujočo glasbo, vodene lekcije sproščanja in nežno telovadbo, ki pripravi telo na počitek. Ali Calm res prepreči skrbem, da bi zlezle v posteljo z nami, preverimo v sedemdnevnem preizkusnem obdobju.

Poleti na plaži nas zvoki morja sami zazibajo v spanec. Zakaj si ne bi občutka pričarali sleherni dan v letu in se z aplikacijo Relax Melodies brezskrbno potopili v slani sanjski svet? Brezplačna različica je sicer precej omejena in ponudi zgolj nekaj zvokov, zato se izplača izkoristiti preizkusno obdobje sedmih dni, ki odklene več kot sto vnaprej pripravljenih zvočnih koktajlov ter možnost, da si čudežni zvarek za utrujena ušesa pripravimo sami. Naročnina sicer stane pet evrov mesečno.

Pzizz se nespečnosti loti najbolj neposredno. Z metodo, ki jo imenujemo psihoakustika, nas čez dan drži v pripravljenosti, da bi zvečer spet ob pomoči aplikacije lažje zaspali. Vse tri osrednje opcije, spanje, dremež in osredotočanje, so nam na voljo v brezplačni različici programa brez potrebe po internetni povezanosti. Plačljiva inačica ponudbo zvočnih sekvenc razširi ter sčasoma samodejno personalizira celotno izkušnjo.

Po jutru se dan pozna. Znani rek velja tudi za spanec, njegova kakovost pa ni odvisna zgolj od noči, temveč v precejšnji meri od samega zbujanja. Sleep Cycle je v osnovi budilka, ki nas iz spanca prikliče v trenutku, ko je spanje rahlo in telesu to najbolj godi. Aplikacija sicer beleži spanje in postreže z večdnevno statistiko.

Še boljša aplikacija za beleženje statistike, ki pripomore k izboljšanju stanja, je SleepScore. Z vgrajenim mikrofonom in drugimi tipali meri naše nočno dihanje ter premikanje, nakar postreže z lahko razumljivimi tabelami in napotki za izboljšanje spalnih prvin, ki jih na začetku določimo.