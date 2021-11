Najboljše za Android - Skeniraj me nežno

Pred časom smo si ogledali aplikacije, ki Applove telefone spremenijo v prave optične bralnike, zato je prav, da enako storimo s programi, namenjenimi Googlovemu Androidu. Nalašč smo izpustili očitne in že omenjene izdelke tipa Microsoft Lens ali Adobe Scan ter izbrali naslednje posebneže.

Prvi je Androidu priloženi program Google Drive, ki ga sicer po večini uporabljamo za upravljanje istoimenske oblačne shrambe, a je vanj vgrajen tudi čisto pravi optični bralnik. Zmožnosti pripomočka so osnovne, vendar za potrebe večine, kar običajno pomeni pretvarjanje par strani papirja v dokument PDF, povsem zadostujejo. Optimizacija in shranjevanje v oblačno shrambo sta seveda samoumevna in samodejna.

TurboScan se od tekmecev loči po funkcionalnosti, ki ji pravi SureScan. Gre za izboljšanje natančnosti optičnega branja z zajemom kar treh fotografij hkrati. Zadeva deluje odlično, le bliskavice ni priporočljivo uporabljati v isti sapi z njo, saj na ta način hitro izgubimo ostrino pri manj izpostavljenih delih dokumenta. Program samodejno zazna rob lista, popravi perspektivo, zna izvažati v formate PDF, JPG in PNG ter se brez težav poveže z najbolj priljubljenimi oblačnimi shrambami.

Z reklamami podprt brezplačni programski optični bralnik FineReader pri prepoznavanju besedila OCR podpira celo več jezikov kot Microsoft Lens, kar 193. Tovrstno delovanje ne zahteva spletne povezave niti pretirano mirne roke, saj za ostrino poskrbita umetna inteligenca in samodejno zaznavanje mej dokumenta pred kamero. S posebnimi nastavitvami delovanje še izboljšamo, na primer ob branju poslovne vizitke, zapiskov s predavanj in podobno. Prvih pet prepoznavanj besedila je zastonj, nato se plača mesečna naročnina.

Optičnemu prebiranju knjig je namenjen program vFlat Scan. S samodejnim zajemanjem strani omogoča lažje branje številnih strani, z odstranjevanjem prsta s slik pa zagotovi kakovost zajetega materiala. Pred izvozom v obliko zapisa PDF program omogoča urejanje zaporedja skeniranih strani.

Zadnji programski pripomoček za optično branje s telefonom Android okusa je Googlov PhotoScan, ki je namenjen zgolj eni stvari – skeniranju fotografij. Predvsem se ga bodo razveselili uporabniki, ki imajo v svojih zbirkah veliko starejših, natisnjenih fotografij. PhotoScan predstavlja enostaven način, kako papirno zbirko digitalizirati. Odličen program poskrbi, da bodo ogrožene fotografije večno živele.