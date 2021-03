Najboljše kriptodenarnice za iPhone

Kriptovalute so med nami in najbrž si vsakdo lasti vsak kakšen digitalni kovanec. Običajno jih hranimo v spletnih menjalnicah, kjer smo jih verjetno tudi kupili. S tem načelno ni nič narobe, a bomo zagotovo mirneje spali, če naložena sredstva prenesemo k sebi. Ker so strojne rešitve redke in drage, si omislimo programsko denarnico, ki kripto novce hrani kar na iphonu.

Prva je denarnica Green, ki je ena bolj posebnih in varnih tovrstnih rešitev na tržnici App Store. Vgrajeno ima dvostopenjsko preverjanje pristnosti, ki poskrbi, da nikoli ne izgubimo dostopa do nje. Preverjanje se izvaja prek sporočila SMS, elektronske pošte ali namenskega programa Google Authenticator. Denarnica Green je na voljo v več jezikih, podpira strojne rešitve, kakršni sta Ledger in Trezor, in ima pametno zmožnost predvidevanja stroškov provizij.

