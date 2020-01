Nadzor in izginjanje zasebnosti v ameriških šolah

V skladu z zakonom Children’s Internet Protection Act (CIPA) morajo ameriške javne šole poskrbeti za varnost učencev na spletu. Nekatere preprosto blokirajo dostop do določenih spletnih strani, druge se poslužujejo bolj kompleksnih rešitev.

Februarja minevata dve leti od streljanja v šoli v Parklandu na Floridi, kjer je bilo ubitih 17 srednješolcev. Pri nas si morda res ne moremo predstavljati, kaj pomeni živeti v državi, kjer je mogoče v supermarketu kupiti orožje in kjer so se zgodili Columbine, Sandy Hook in Parkland – in še težje razumemo politično moč Nacionalne orožarske zveze (NRA) ter odsotnost javne razprave o orožju –, a lahko razumemo, da se upravljavci šol bojijo novih napadov, zato neumorno iščejo rešitve.

