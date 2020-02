Na Kitajskem znajo!

Vajeni smo že, da so Xiaomijevi izdelki na sami meji tistega, ko bi lahko za sveto zatrdili, da podjetje z njimi dela izgubo. Torej so poceni, hkrati pa popolnoma spodobni. To velja tudi za najnovejšo športno uro Amazfit Stratos 3.

Še preden pridemo do ure, naj najprej razjasnimo njeno ime – izdeluje jo v resnici podjetje Hunami in ne Xiaomi. Hunami je kitajsko podjetje (uradno ima sicer sedež v ZDA), ki je lastniško povezano s Xiaomijem in je nekakšen njegov hišni izdelovalec vsega, kar niso pametni telefoni. Njihove športne zapestnice in ure so v svetu odlično prodajane, nekateri pravijo, da ravno zato, ker sinergija med velikim izdelovalcem pametnih telefonov in podjetjem, ki izdeluje strojne dodatke zanje, odlično deluje (brez Xiaomijeve logistike bi Hunami delal z izgubo). Med dobro prodajanimi izdelki so tudi športne ure Amazfit Stratos, tokrat pa smo imeli v rokah zadnji model z oznako 3.

Gre za športno uro, ki je videti resno. Odlikuje jo jekleno ohišje, zaslon pa ima premer 1,34 palca, torej 3,4 centimetra. Pašček je sicer gumijast, toda to je pri športnih urah pravzaprav običajno in celo zaželeno (zaradi potu). Ura je vodoodporna do globine 50 metrov (oziroma je preizkušena ob pritisku 5 barov), vsebuje sprejemnik GPS, barometrični višinomer in seveda danes obvezni merilnik srčnega utripa. Za dodatek lahko nanjo naložimo tudi glasbo (MP3) in jo poslušamo prek slušalk bluetooth. Tu bi se članek lahko tudi končal, če ure ne bi dejansko preizkusili oziroma uporabljali.

Kot se za športno uro spodobi, postreže z množico uporabnih, a tudi neuporabnih podatkov.

Med preizkusom se izkaže, da je transflektivni zaslon LCD na soncu odlično viden, v mraku (pa tudi ob običajnih pogojih) pa ga razsvetli vgrajena lučka, ki je za naš okus morda malce pretemna. Seveda se lučka lahko prižge tudi sama, ko zapestje obrnemo proti sebi, žal pa to ne deluje vedno, kot smo pri urah že vajeni. Zaslon je dovolj velik, da je uporabniški vmesnik na dotik dobro uporaben, s pritiski na tipke pa prikaže različne kombinacije zajetih podatkov, med njimi je tudi sled GPS z zemljevidom. Starejši bodo nesrečni, da so podatki prikazani s precej majhno pisavo, tega pa se ne da spremeniti (pri nekaterih Garminovih modelih se da). Med športanjem lahko po vmesniku navigiramo tudi z dvema dodatnima tipkama ob strani. Ko smo zadihani (ali ko je zunaj mraz in imamo rokavice), je zaslon na dotik včasih pač težko uporabljati.

Osem ur beleženja GPS in srčnega utripa je uri vzelo le 20 odstotkov električne energije.

Uro seveda uparimo s pametnim telefonom, pripadajoča aplikacija pa je nekako povprečna. Omogoča nastavljanje in upravljanje ure ter seveda pregledovanje podatkov, ki smo jih med športno vadbo zajeli. Ogledamo si lahko grafikone, ki kažejo višino in hitrost, ter tudi to, kakšen je bil srčni utrip. Od drugih aplikacij je podprta zelo priljubljena Strava, česar bodo tekači in kolesarji zagotovo veseli. »Zanimivo« pa je, da ura v lastni aplikaciji prikazuje drugačne podatke (metre in kilometre), kot jih sporoči na Stravo. Da ne bo kakšne pomote – na uro aplikacij seveda ne moremo nameščati, ne gre torej za pravo pametno uro.

Telefon nam pomaga tudi pri nalaganju glasbe na uro, pri čemer moramo pohvaliti, da komunikacija steče prek Wi-Fija in ne počasnega bluetootha. 400 glasbenih datotek, ki jih ura približno zmore nositi (2 GB), bi sicer prek bluetootha zelo dolgo prenašali.

Tekači bodo veseli, da je na grafikonu mogoče prikazati tudi dva zajeta parametra naenkrat.

Najbolj smo bili navdušeni nad zmogljivostjo baterije oziroma varčnostjo ure. Če smo še nedolgo tega strahoma pričakovali, da bo športne in pametne ure počasi treba polniti vsak dan, tako kot telefone, ni več tako. Celodnevno smučanje z vklopljenim beleženjem lokacije (GPS) in srčnega utripa je namreč »pobralo« le 20 odstotkov električne energije, kar je odlično. Ko smo Stratosa nato uporabljali le še kot običajno uro (vendar z vklopljenim beleženjem srčnega utripa), je zdržal še ves teden. Pohvalno!

Uri lahko zamerimo le to, kar v resnici velja za vse športne ure, ki srčni utrip merijo prek svetlobnih tipal na zapestju – občasno je pri tem nenatančna. Prek celega testnega smučarskega dneva je beleženje srčnega utripa delovalo brez težav, le proti koncu se je tipalo odločilo, da imamo sredi počitka utrip 180 udarcev na minuto. Kdo bi vedel, zakaj. Morda zaradi mraza ali pa zaradi od celotnega dneva smučanja izsušene kože.

Hunami Amazfit Stratos 3

Športna ura

Prodaja: Bolje založene trgovine.

Cena: 260 EUR

Za: Zaslon je na soncu dobro viden, predvajanje glasbe, odlična baterija, ugodna cena.

Proti: Občasno nenatančne meritve srčnega utripa.