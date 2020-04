Na informatiki svet stoji

Če smo ob aktualnem izbruhu bolezni covid-19 kaj spoznali, je to dejstvo, da je informatika, v najširšem pomenu besede, tisto, na čemer danes sloni svet.

Internet je tisti, ki nas povezuje, ko smo doma. Osebni računalniki in pametni telefoni so nas prestavili v navidezni svet, kjer osebni stiki niso več nujno potrebni. Komuniciramo prek elektronske pošte, aplikacij za trenutno sporočanje in videokonferenc.

Brez osebnih stikov poteka tudi učenje, čeprav se verjetno vsi, ki imamo otroke, strinjamo, da precej kaotično. Šole in učitelji so bili v navidezni svet pahnjeni z danes na jutri in to se pozna. Množica programskih orodij prav nič ne koristi, če jih nekateri uporabljajo tako, drugi drugače, večina pa malo mešano. In vendar vse kaže, da bo šolsko leto zaključeno na tak, kaotičen in brezoseben način. Ali to pomeni, da učiteljev v resnici sploh ne potrebujemo? Nikakor, kljub »veri« v tehnologijo sem prepričan, da bo v letošnjem letu »na internetni« način pridobljeno znanje bolj trhlo kot tisto, ki je bilo (in bo) pridobljeno v običajnih letih.

Tehnologija je bolj uspešna pri povezovanju v prostem času. Ljudje se prek digitalnih komunikacijskih kanalov tudi družijo, rekreirajo in celo – pijejo. Bo svet zaradi virusa »končno« postal tak, kot so si ga od nekdaj zamišljali računalniški zanesenjaki?

»Informatika« pa ni samo internet, je tudi in predvsem ogromen računalnik. Oblak. Ogromne procesorske zmogljivosti omogočajo, da znamo danes skorajda v realnem času obdelovati genomske sekvence, ki definirajo virus. Ko je bila nazadnje potreba po hitri sestavi cepiva (ebola), smo za to potrebovali pet let, tokrat pa je zelo verjetno, da bo vse skupaj opravljeno v letu in pol. Prvi prototipi cepiva so bili v resnici narejeni že v nekaj dnevih, kar nam bo vzelo dodatno leto in pol, bodo preizkusi.

In vendar je bilo v teh začetnih tednih svetovne karantene videti, da se je temu ogromnemu računalniškemu kolosu občasno tudi malce kolcnilo. Evropa je, denimo, »za vsak primer« poprosila ameriške gigante, naj malce priprejo pipico, prek katere zasedajo večji del pasovne širine evropskega interneta. Netflix, Amazon Prime in Youtube tako danes privzeto v Evropo »oddajajo« v nižji kakovosti kot pred epidemijo. Spletni servisi, ki so naenkrat doživeli 100- in večodstotno porast uporabe, so se v začetku sesedali, nekatere slovenske spletne trgovine se še danes občasno »vrtijo v prazno«, pokleknil je celo veliki Amazon. Slovenci, ki »svojega« Amazona nimamo, ampak smo že tradicionalno odvisni od nemškega, britanskega in italijanskega, smo namreč pred kratkim lahko ugotovili, da dostava velike večine izdelkov zunaj matične države ni več mogoča. Lokalni Amazoni so se ob uvedbi nacionalnih karanten začeli obnašati tako kot države, v katerih poslujejo – »najprej mi«. Še dobro, da imamo tudi lokalni »amazon«, četudi v lasti Čehov, ki tudi v kriznih časih presenetljivo dobro deluje. Da o množici manjših in izdelkovno zelo lokaliziranih spletnih trgovin niti ne govorim.

Kakorkoli že, trenutna kriza je informatiko dokončno zacementirala na zemljevid sveta, postala je del kritične infrastrukture, brez katere svet enostavno ne deluje več. Kako zelo odvisni bomo postali od nje, je v resnici odvisno le od tega, kako dolgo bo človeštvo potrebovalo, da se bo otreslo trenutnega virusa in nato vseh tistih, ki bodo nedvomno prišli v letih za njim.

Točne številke (v dnevih, tednih, mesecih ali letih) ne pozna nihče, vendar članek iz New Scientista, ki ga lahko preberete na naslednjih straneh, ponudi kar nekaj možnosti. Medtem pa si lahko čas krajšamo še z bitcoini, novimi telefoni, s pametnimi pralnimi stroji, z navideznimi zmenkarijami in »brezstičnim seksom«. Ali pa vsaj z branjem o vsem tem – kot rečeno, na naslednjih straneh.

Monitor Svet je namreč, kot vsako leto, poln zanimivega in podrobnega branja. K sreči imamo letos za to kar veliko časa, zato vam želim veliko užitka!

