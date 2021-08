Monitor - drugačna revija

Monitor ni bil prva računalniška revija v našem prostoru (Slovenija, Jugoslavija), nikakor ne. Pionirja sta bila beograjski Računari in slovenski Moj Mikro, čeravno je pred Mikrom obstajalo še nekaj kratkotrajnih zvezd, denimo (dokaj akademska) revija Bit.

Monitor je bil drugačen, predvsem pa je nastal v času nekakšnega vakuuma, ko se je svet navdušencev iz domačih mlinčkov (Spectrum, Commodore C64) počasi, vendar zanesljivo preusmerjal v svet klonov IBM PC. Pecejev. Hkrati se je tja usmerjal tudi poslovni svet, kjer je Monitor kaj kmalu našel svoj dodatni življenjski habitat.

Monitor je nastal izpod rok skupka zelo zagnanih prijateljev in znancev in tako v resnici živi še danes. Ustvarjamo ga prijatelji in znanci, ki nam blagovna znamka Monitor pomeni zelo veliko, celo več kot sama ljubezen do tehnologije, o kateri pišemo.

Morda še to – prva številka Monitorja je izšla 19. 9. 1991. Da, številka je palindrom, enako jo lahko preberemo iz obeh smeri. Morda je Monitorju prav to prineslo srečo, je nekoč zapisal Andrej Klemenc, soustanovitelj in prvi direktor podjetja Pasadena, d. o. o, prvega založnika Monitorja.

Več o "tistih časih" si lahko preberete v posebni jubilejni številki Monitorja: