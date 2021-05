Moja spletna punca

Onlyfans je nekakšen necenzurirani Instagram. V zameno za naročnine in napitnine ustvarjalci vsebin svojim sledilcem ponujajo različne videe in fotografije, s katerimi se trudijo streči njihovim – večinoma spolnim – fantazijam. A če je ta servis do nedavnega bil nekakšen Patreon za nagce in nagice, je stran med karanteno naravnost eksplodirala.

Naj takoj razčistimo – Onlyfans ni samo spletna stran, na kateri lahko gledamo gole ljudi. Je plačljivi spletni servis, namenjen različnim vsebinam, za katere obiskovalci – »fani« – plačujejo mesečno najemnino njihovim ustvarjalcem. Tako je torej prej podoben križancu med Instagramom ali Youtubom s Patreonom kot pa kakšnemu Pornhubu. Vendar pa je Onlyfans vendarle zaklenjen za uporabnike, mlajše od 18, hkrati pa ne odstranjuje spolno eksplicitnih vsebin. Tako na tem servisu sicer najdemo kopico glasbenikov ali pa inštruktorjev fitnesa in joge. Vendar so, resnici na ljubo, tudi ti ponavadi oblečeni precej skromno. A daleč največ ustvarjalcev na njem je takšnih ali drugačnih spolnih delavcev. Torej ljudi, ki se za to mesečno najemnino in dodatno napitnino pred domačimi kamerami slačijo, oblačijo v zanimive kostume, šeškajo, seksajo, vežejo, masturbirajo in kar je še teh zadev.

