Moderatorji: Skrbniki spleta, ki jih pesti PTSD

Ko brskamo po Facebooku, Twitterju in Youtubu ter se jezimo nad poplavo rasističnih in šovinističnih komentarjev, neprimernimi videi ali objavami o ploščati Zemlji, se najverjetneje ne zavedamo, kakšnih grozot sploh ne vidimo, ker za to poskrbi vojska tisočih moderatorjev po svetu. A ne brez posledic.

Nekaj dela opravijo algoritmi, a vendar večino odločitev, ali naj določena vsebina ostane na spletu ali ne, še vedno sprejmejo ljudje. Včasih gre za avtorske pravice, drugič za sovražni govor, tretjič za samo dno človeštva, umore, trpinčenje živali in ljudi, zlorabo otrok. In nekdo mora vse to pogledati, da je nam prihranjeno. A najbolj mučnih vsebin večinoma ne gledajo v pisarnah Googla, Facebooka, Twitterja in drugih tehnoloških podjetij, saj, kot je za The Verge izjavila Kristie Canegallo, Googlova podpredsednica oddelka za zaupanje in varnost, se z zunanjimi sodelavci lažje prilagajajo in bolje gospodarijo s človeškimi viri.

