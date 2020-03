Mobilni spremljevalci samotnega športa

Mila zima in prihajajoča pomlad sta kot nalašč za tek, ki nam najhitreje pomaga, da se znebimo odvečne kilaže in popravimo formo do poletja. Tek je preprosta telovadna veščina, ki ne zahteva pretirane opreme, časa ali drugih okoliščin. Potrebujemo le par spodobnih tekaških čevljev in dobršno mero motivacije. Zanjo poskrbijo naslednje mobilne aplikacije.

Za začetnike z Applovim telefonom iPhone in željo po teku je najprimernejši program Human. Gre za programski pripomoček z osnovnim naborom zmožnosti, ki v ozadju beleži čas uporabnikove aktivnosti, hoje, teka in kolesarjenja. Najbolj se izkaže na področju motiviranja, kjer uporabi vse svoje sile, da nas prepriča o zdravih tridesetih minutah dnevno. V okolici poišče somišljenike in naše rezultate primerja z njihovimi. S trkanjem na uporabnikovo tekmovalno vest drugih prijemov za motivacijo skoraj ne potrebuje.

Zakup člankov

Ta članek stane le 1 evro!

Nakup je preprost: POŠLJITE SMS z vsebino

MONITOR1 na številko 7890. KODO, prejeto na telefon, prepišite v spodnje okence in takoj boste lahko prebrali članek.

Nakup prek telefona (sistem Valú Moneta) je mogoč pri operaterjih Telekomu Slovenije in A1. Po namestitvi aplikacije Valú Moneta je nakup mogoč tudi od drugod.