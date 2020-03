Lenovo IdeaPad S740

IdeaPad S740 je malenkost zmogljivejša alternativa tokrat preizkušenega S540. Idejna zasnova je enaka – črka »S« v imenu je za besedo »Slim«, torej gre za razmeroma tanek prenosnik srednjega (ali višjega srednjega) cenovnega razreda. Tako s ceno kot z zmogljivostjo seže že na teritorij, ki ga sicer zasedajo modeli iz Lenovove poslovne družine ThinkPad.

Ohišje je zelo podobno tistemu pri modelu S540, le malenkost temnejše, in šele podroben pogled v specifikacije razkrije, da je ta model za nekaj milimetrov večji in par gramov težji. Ohranja pa eleganten videz in kakovostno izdelano matirano aluminijasto ohišje – sicer ni povsem na ravni omenjenih modelov ThinkPad, a gre vseeno za soliden izdelek. Tudi tu lahko zaslon zavihtimo do 180 stopinj, spet je v uporabi širok, kakovosten tečaj.

