Lenovo IdeaPad S540

Lenovo meri s serijo IdeaPad na nekoliko zahtevnejše domače uporabnike in mlade ustvarjalce. Prenosniki so bolj mladostno oblikovani in nekoliko spominjajo na tanjše ultrabooke. To velja tudi za novi model IdeaPad S540, saj gre za 14-palčni prenosnik z aluminijastim ohišjem zadovoljivo kompaktnih mer. Srebrno sivo ohišje je sicer nekoliko zadržano in nevpadljivo, kar nam je sicer kar všeč, zato bo soliden izbor tudi za manj zahtevno poslovno rabo. Gre za prenosnik, ki je po velikosti in teži ravno vmes med ultrabooki in cenejšimi, bolj plastičnimi prenosniki nižjega razreda.

Glavno računsko breme prevzema Intelov procesor i5-8265U, dober procesor s štirimi jedri in z večnitnim delovanjem. Nameščenih je 8 GB pomnilnika, kar je danes nekako standard v srednjem cenovnem razredu. Pogon SSD ponuja 256 GB prostora, kar bi utegnilo biti za prej omenjene ustvarjalce ozko grlo, sploh tiste, ki se ukvarjajo z videom ali zahtevnejšo grafiko. Zanjo skrbi vgrajena Intelova kartica, kar pomeni, da bomo brez težav odigrali, denimo, kakšen Fortnite, a resnejših učinkov pri zahtevnih igrah vseeno ne bomo deležni. Vzdržljivost akumulatorja je dovolj dobra, seveda pa je močno odvisna od vrste dela.

