Lenovo Ideapad 3

Prenosniki serije Ideapad so namenjeni domačim uporabnikom, na preizkus smo dobili vstopno sestavo modela Ideapad 3 z oznako 15/ML05. Preizkušeni model je bil odet v lepo, bronasto bež barvo, ohišje je plastično, a dovolj kakovostno za ta cenovni razred. Ohišje je sicer rahlo hrapavo, prstni odtisi se na njem skoraj ne opazijo, notranjost pa je gladka. Tudi roba okoli zaslona je razmeroma malo.

Kot je zadnja leta trend tudi med cenejšimi prenosniki, je tudi ta ugodno tanek (v debelino meri dva centimetra) in ne pretežek (slaba dva kilograma). Te prenosnike ponujajo z različnimi diagonalami zaslonov, preizkušeni je imel klasično, 15,6-palčno diagonalo ob ločljivosti 1.920 × 1.080. Zaslon ima matirano prevleko, žal pa je bila pri preizkušenem modelu v uporabi matrika TN. To pomeni slabše vidne kote kot pri matrikah IPS, tudi barve in kontrasti so podpovprečni. Za uporabo na pisalnih mizah bo zaslon sicer dovolj dober, težava nastane tam, kjer ni ravno idealne osvetlitve, denimo ob delu zunaj ali pri drugi močni svetlobi. Nad zaslonom je seveda tudi spletna kamera, ki ima tudi fizični zaklop.

Kakovost tipkovnice je solidna, med boljšimi v tem razredu, čeprav opazimo na sredini nekaj rahlega upogibanja, na desni je tudi številčnica. Tipke so iz trde plastike in rahlo hrapave, nam so se zdele prijetne na otip, nimajo pa osvetlitve. Sledilna ploščica je povprečne velikosti in dovolj dobre natančnosti. Pri vmesnikih ni presenečenj, na voljo so izhod HDMI in trije vmesniki USB-A, od tega dva po standardu 3.0 in eden 2.0, vsi trije so na levi strani ohišja. Mogoče bi si želeli še vmesnik USB-C – v tem trenutku še ni ravno veliko naprav, ki bi ga sicer koristile, vseeno pa se pojavlja vse več telefonov, ki imajo priložen kabel z USB-C (namesto prej običajnega USB-A). Vgrajen je bralnik pomnilniških kartic SD. Mrežna kartica podpira brezžična omrežja do 802.11ac (torej Wi-Fi 5), ne pa tudi najnovejšega Wi-Fi 6, kar je za ta cenovni razred običajno.

Vgrajena strojna oprema sodi na začetek zmogljivostne lestvice. V uporabi je Intelov dvojedrni večnitni procesor Pentium Gold 6405U. Gre za varčen procesor, predstavljen konec leta 2019, namenjen manj zahtevnim opravilom. Vgrajenih je solidnih 8 GB pomnilnika, pohvalno velik je tudi pogon SSD – 512 GB (v tem cenovnem razredu je standard še vedno 256 GB).

Prenosnik se na preizkusih hitrosti vpiše nekje proti spodnjemu delu lestvice. Za manj zahtevne uporabnike bo dovolj zmogljiv za brskanje po spletu in enostavna opravila, zahtevnejšim pa priporočamo zmogljivejšo sestavo. Varčnost je bila pri preizkusu zmogljivosti akumulatorja povprečna, je pa segrevanje zelo dobro nadzorovano – ventilator je slišen le kot rahel šum vetra, pri manj zahtevni rabi pa še to ne.

Preizkušeni Ideapad 3 je soliden prenosnik po dovolj razumni ceni, sploh za manj zahtevne uporabnike. Zanje bo koristna kombinacija dovolj velikega zaslona, nadpovprečno velikega pogona SSD in tihega delovanja. Največja minusa sta slabša zaslonska matrika TN ter procesor vstopnega razreda, kar bo pač ozko grlo pri zahtevnejših opravilih.

Poslovni indeks PCMark 10 (Productivity): 4.021

Večpredstavnostni indeks PCMark 10 (Content Creation): 1.562

Trajanje delovanja: 2 uri, 33 minut

Zgradba in oprema: 7.

Velikost in teža: 9.

Mere: 36,2 × 25,3 × 2 cm, 1,85 kg

Značilnosti: Intel Pentium Gold 6405U, 2,4 GHz, 8 GB RAM, 512 GB SSD, WLAN 802.11 b/g/n/ac, bluetooth.

Zaslon: 15,6-palčni, 1.920 × 1.080 pik

Operacijski sistem: Windows 10 Home.

Cena: 529 EUR

Prodaja: Notesniki.si.

Za: Teža, tiho delovanje, velikost pogona SSD.

Proti: Zaslon z matriko TN, povprečne zmogljivosti.