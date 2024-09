Kradejo lahko samo bogati … roboti

Digitalna aleksandrijska knjižnica oziroma projekt Arhiv interneta (Internet Archive) je na sodišču izgubila sodno bitko z založniško industrijo. Knjižničarji, zgodovinarji in digitalni aktivisti opozarjajo, da bo to nepopravljivo 'pokvarilo' internet.

Projekt Arhiv interneta (Internet Archive) se ukvarja z zgodovino interneta oziroma pred pozabo rešuje spletne vsebine, ki so jih ustvarjalci prepustili zobu časa. »Ljudi zanimata zgodovina svetovnega spleta in razvoj priljubljenih spletišč skozi čas, arhiv služi tudi za preverjanje spletnih izjav in stališč političnih osebnosti, ki jih naknadno izbrišejo, prav tako je zadeva zanimiva z vidika nišnih spletnih projektov, ki v nekem trenutku izginejo iz digitalnega sveta,« je poslanstvo ob obisku Ljubljane leta 2023 razložil Jason Scott, ki je ena od glavnih gonilnih sil projekta.

