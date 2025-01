Kot v starih časih

Raspberry Pi 500 je kot nalašč za otroško sobo ali domačo pisarno. Kot sta to nekoč bila ZX Spectrum in Commodore 64, »tipkovnici z vgrajenim računalnikom«.

Ko je lani oktobra izšel Raspberry Pi 5, mnogi niso verjeli, da bi ga lahko uporabljali tudi kot spodoben namizni računalnik, a v začetniški komplet priloženi tipkovnica in miška sta dali misiti. In vendar je proizvajalec pravkar presenetil z naslednikom priljubljene »tipkovnice z vgrajenim računalnikom«, Raspberry Pi 400. Raspberry Pi 500, ki je enakih dimenzij kot njegov predhodnik, le manj barvit, ima priloženo kartico SD z zadnjo različico »linuxoidnega« operacijskega sistema Raspberry Pi OS Bookworm, s katero ga lahko začnemo uporabljati takoj, ko priključimo monitor, miško in napajalnik. Skorajda kot Sinclair ZX Spectrum, kot smo ga nekoč poznali.

Zakup člankov