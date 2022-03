Kontekst

Eno leto po selitvi sem prišel do prelomnega dejanja. V zadnjem tednu sta me namreč doma pričakala dva paketa, prvi s svetili, drugi z žarnicami, v naslednjih dneh torej prideta na vrsto vrtanje in montaža. Prav zanimivo, kako nekaterim mojim znancem manjka kontekst pri izbiri luči…

Večino znancev je zanimala bolj ali manj le moč luči, ki jih bom namestil, nič pa velikost prostora, ne to, za kak tip luči gre, še manj, kakšna je obstoječa osvetljava, o barvi svetlobe niso še niti slišali. V osrednjem prostoru, ta združuje kuhinjo, jedilnico, dnevno sobo in delovno-pisalni kotiček, bodo namreč štiri stropne luči (te, ki so ravnokar prispele), že zdaj pa so zraven še ena samostoječa luč, dve manjši namizni luči, ena manjša stenska ter LED-trak, ki osvetljuje kuhinjski pult. V načrtu sta še vsaj dva LED-trakova na različnih koncih, polovico tega vsebuje tudi pamet, torej možnost regulacije in tudi spreminjanja temperature svetlobe (nekje od 2.000 do 4.500 K).

