Ko se tržišče sesuje

Po dveh letih si lahko računalničarji (no, igričarji) končno privoščimo grafične kartice po normalnih cenah, torej takih, ki niso oderuške in izkoriščevalske. O dogajanju na trgu grafičnih kartic kar pogosto pišem, tako na teh straneh kot v okviru različnih preizkusov. Na hitro povedano - v času svetovne pandemije koronavirusa se je pomešalo več dejavnikov, zaradi katerih je bila zaloga grafičnih kartic izredno omejena, povpraševanje pa izredno veliko. Posledice so bile abnormalno visoke cene in zelo težavna dobava.

Vsega tega je, vsaj za zdaj, očitno konec. V času pisanja se dogodki sicer še razvijajo, a danes lahko počasi le pridemo do grafične kartice, ki si jo želimo, po razumljivi ceni. Cene že nekaj mesecev vztrajno upadajo in sklepamo, da gre v veliki meri za to, da je začela dobava le dohajati povpraševanje.

