Ko nas računalnik prepozna

Računalnik bo že v nekaj letih uspešnejši in natančnejši od človeka pri zaznavanju in prepoznavanju obrazov, gest in premikanja. Kako delujejo tovrstni računalniški algoritmi? Kako z Raspberry Pi, s peceji in pametnimi telefoni vzpostavimo videonadzorni sistem? Kako do zastonjske programske opreme in razvojnih programskih knjižnic?

V 60. letih preteklega stoletja so nastale prve računalniške aplikacije za prepoznavanje obrazov, ki so zahtevale ročni vnos numerični podatkov o obraznih značilnostih ob pomoči grafične tablice, na kateri je operater na fotografiji obraza poklikal 20 razdalj obraznih značilnosti, kot so razmik zenic, zunanji rob oči, širina ust in oči ter velikost brade. Računalnik je nato preiskal podatkovno zbirko obrazov in predlagal najbolj podobne, s čimer je bilo na uro mogoče obdelati do 40 fotografij.

Zakup člankov