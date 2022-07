Kako postati milijonar

Pravi youtuber postaneš šele z rednimi objavami in s širjenjem kroga svojih naročnikov – tistih, ki želijo po e-pošti prejeti obvestilo ob vsaki novi objavi. Ste pripravljeni?

Zakaj taka vnema? Najuspešnejši youtuberji s sto tisoč ali več naročniki lahko s predvajanem oglasov pred svojimi videi, med njimi in po njih kar dobro zaslužijo in si hkrati poiščejo sponzorje, katerih oglasna sporočila vgradijo v svoje izdelke. Mnogi nudijo tudi prevajanje videov brez oglasov in vnaprejšnji ogled videov na zasebnih kanalih, a v zameno za naročnino. Uporabniki se oglasov odrečemo z naročnino na Youtube Premium.

Zakup člankov