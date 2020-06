Kaj, kako in s čim tiskati

Tiskalniki so v splošni zavesti ključni del pisarniškega okolja. Že dlje časa imamo sicer občutek, da se potreba po tisku zmanjšuje, čeprav prodajne številke in izračuni analitikov tega niti ne potrjujejo. Resnici na ljubo se zmanjšuje v nekaterih določenih segmentih in regijah, a se zato kje drugje tudi veča.

Upad tiskanja je v zadnjih letih najočitnejši med domačimi uporabniki pa tudi v nekaterih poslovnih okoljih, predvsem tam, kjer so se uporabniki navadili uporabe digitalnih delovnih tokov – od izmenjave dokumentov do njihove obdelave in hrambe. Po besedah nekaterih naših distributerjev pa je zanimivo povečanje interesa za tisk med podjetji, ki vse več poslujejo prek spleta. Ta namreč tiskajo več nalepk in etiket, denimo z naslovi kupcev za pošiljanje prek pošte.

Zakup člankov