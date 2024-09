Jesenske barve

Jesen je najbolj pisan čas v letu. Odpadajoči listi, mehko sonce in prijetne temperature so razlogi za uživanje na prostem. Da sprehodi ne bodo brez cilja, si lahko omislimo nabiranje jesenskih plodov, izdelavo jesenskega kolaža ali poglobimo znanje o rastlinju, na katero naletimo. Naš seznam uporabnih aplikacij bo poskrbel, da bo jesenski izlet v naravo uspešen.

Prava aplikacija nam pomaga povezati se z naravo, sodelovati pri različnih projektih in prepoznati, katere rastline so nevarne ali invazivne. Če iščemo aplikacijo, ki hitro in natančno identificira najrazličnejše rastline, je PlantNet Plant Identification prvi naslov. Zelo zanesljiva aplikacija deluje brez motečih oglasov in omogoča povezovanje z drugimi nadobudnimi naravoslovci. Pri prepoznavi rastlin je hitra in natančna, njena uporaba pa udobna in preprosta.

Zakup člankov