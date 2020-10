Iz malega zraste veliko

Pred dobrim letom smo se prvič poigrali z majhnim projektorjem v obliki pločevinke pijače Anker Nebula Capsule. Ostal nam je v lepem spominu, pa ne samo zaradi simpatične oblike, zato smo se še toliko bolj razveselili nove različice, ki smo jo dobili v roke pred nekaj tedni. Ta nas je zadnje dni počitnic razvajala med gledanjem filmov in športa ter celo igranjem iger na veliki steni.

Neinovativno poimenovana dvojka ohranja obliko pločevinke, a je nekoliko zrasla. Zdaj je večja in boljša v skoraj vseh pogledih. Pri predhodnici je najbolj motila majhna svetilnost, ki je tokrat podvojena in deklarirana na 200 lumnov. Višja je tudi ločljivost projicirane slike, ki sicer še vedno ni v polni visoki ločljivosti, a tako svetilnost kot resolucija sta povsem solidni pri ogledu filmov in športa v temnem prostoru. Slika bo najboljša, če ne boste pretiravali in po diagonali ne bo presegala poltretjega metra. Pomemben dodatek je tudi, da se slika tokrat samodejno, hitro in dovolj natančno ostri. Pri novincu je nekaj zmogljivejši tudi zvočnik, ki zdaj zmore solidnih 8 W moči. Vse nadgradnje prinašajo sicer nekaj krajšo avtonomijo baterije, a največje prednosti tudi to ne zasenči – tokratno kapsulo namreč poganja čisto pravi Android TV!

