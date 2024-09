Intervju, Meredith Whittaker, predsednica fundacije Signal

»Zasebnost je vprašanje življenja in smrti«

Aplikacija Signal letos praznuje deseti rojstni dan in Meredith Whittaker ga je praznovala na Times lestvici najvplivnejših ljudi v dobi umetne inteligence. Z eno največjih svetovnih zagovornic uporabniške zasebnosti in kritičark nadzornega kapitalizma, ki je udobno službo pri Googlu zamenjala za vodenje fundacije Signal, smo se pogovarjali o pomenu zasebnosti, tehnoloških izzivih razvoja, ki ne temelji na preprodaji podatkov, ter o lažni dilemi med zasebnostjo in varnostjo.

