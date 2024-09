Intervju - Kariera v IT

Predstavljamo življenjske zgodbe izkušenih »ajtijevcev« in strokovnjakov s področja računalništva.

Roman Zvonar je CTO (Chief Technical Officer – glavni tehnični direktor) v podjetju Lexpera, kjer se ukvarjajo s pravno informatiko, v Sloveniji pa so najbolj prepoznavni s svojim spletnim portalom IUS-INFO, ki je od leta 1989 doživel veliko preobrazb. Svojo poklicno pot v podjetju je začel kot študent, se kalil kot programer, prilezel do vodje razvojnega oddelka in direktorja informatike, zdaj pa je CTO na ravni celotne skupine Lexpera. Prav v tem mesecu je v podjetju Lexpera naštel že točno 30 let.

