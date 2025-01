Imate težave s krvnim tlakom?

Obstajajo pametne ure, športne in medicinske. In obstajajo ure, ki so mešanica vsega trojega. Huawei Watch D2 je prva pametna ura, ki je certificirana za ambulantno spremljanje krvnega tlaka (ABPM).

Kar nekaj pametnih ur je že na tržišču, ki znajo prek različnih tipal izmeriti srčni utrip, otrdelost žil, nasičenost krvi s kisikom, raven stresa, kakovost in dolžino spanja. Nekatere znajo izmeriti tudi EKG oziroma zaznati atrijsko fibrilacijo. In da, obstajajo tudi ure (celo cenene, za borih 30 evrov!), ki znajo izmeriti krvni tlak. Toda Huawei se je potrudil in svojo uro Watch D2 kot prvi certificiral v Evropski uniji v skladu z regulativo MDR (Medical Device Regulation). Kar bržkone pomeni, da so meritve natančne, še vedno pa lahko v drobnem tisku preberemo: »Izdelek je namenjen osebam, starim 18 let in več, vendar ne temu, da bi nadomestil medicinsko diagnostiko ali zdravljenje. Podatki, pridobljeni med uporabo te naprave, so namenjeni samo za osebno rabo.«

