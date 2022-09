Igre za digitalne bone

Verjetno že veste, da lahko za digitalne bone, ki so namenjeni »spodbujanju digitalne vključenosti«, kupite tudi slušalke z mikrofonom. Da, tudi take, ki so namenjene zlasti igranju iger. Denimo JBL Quantum 800, ki smo jih preizkusili tokrat.

JBL Quantum 800 so brezžične slušalke, ki so namenjene igranju iger. Znajo predvajati zelo dobro usmerjen zvok, ki v igrah omogoča razbiranje smeri, iz katere prihaja, ker so nekoliko težje od običajnih igralnih (410 g proti 260 g), pa znajo nadpovprečno proizvesti tudi globoke tone. Manj navdušeni smo bili nad vgrajenim mikrofonom, ki je le povprečen, tudi ob polni moči pa še vedno preveč tih. V resnici je podoben temu, kar zmore večina slušalk z mikrofoni, torej je primeren za vsakdanje pogovore s prijatelji in sodelavci. Za »jutjuberje«, po drugi strani, je preslab.

Slušalke so tudi udobne in mehke, kar je imenitno, če jih imamo na glavi dalj časa. To je mogoče, saj je vgrajena zmogljiva baterija, ki zdrži okoli osem ur uporabe. V praksi tudi več, saj se slušalke po desetih minutah (in natančno 32 sekundah!) neuporabe izklopijo. Na zmogljivost baterije sicer vplivajo tudi ledice RGB na zunanji strani slušalk in vklopljena odprava šumov (noise cancelling). Zadnje pri igralnih slušalkah ni običajna zmogljivost, JBL Quantum 800 s tem izstopajo.

Odprava šumov deluje ob pomoči dveh dodatnih mikrofonov, ki sprejemata šume iz okolice (denimo glasne ventilatorje zmogljivega igralnega računalnika), vgrajena elektronika pa jih potem izniči. Deluje dovolj dobro, težko pa je primerljiva s tem, kar zmorejo Sonyjeve slušalke WH-1000XM5, ki so na tem področju vodilne. Omogočen je tudi t. i. Talk Through, pogovor »skozi« slušalke – mikrofončka še vedno sprejemata šume iz okolice, vendar jih ob tej izbiri slušalke spustijo skozi.

Pohvaliti moramo, da imajo tudi mehanski gumb za nastavljanje glasnosti.

Češnja na vrhu torte

Kar naredi izdelek še boljši, je programska oprema Quantum Engine, ki deluje v Windows in MacOS (ne pa tudi Android ali Apple iOS). Omogoča več možnosti spreminjanja zvoka, upravljanje lučk RGB, prostorskega zvoka in še kaj. Zanimivo (in moteče) je, da deluje le, če smo slušalke povezali prek priloženega ključka bluetooth, prek običajne povezave bluetooth ali ožičene povezave pa ne. Mimogrede, slušalke imajo možnost hkratnega priklopa prek žice in bluetootha, kar pomeni, da je mogoče poslušati dva različna zvoka istočasno, je pa ožičeni zvok nekoliko tišji.

Priložena programska oprema deluje le v Windows in macOS in omogoča kar nekaj dodatnega upravljanja.

Quantum Engine omogoča shranjevanje več profilov z nastavitvami. Ena bolj uporabnih je izravnalnik (equalizer); sedmim že obstoječim načinom (bass cut, flat, fps, bass boost …) lahko ročno dodamo tudi svoje. Spreminjamo lahko tudi barvo, vzorec in gibanje ledic RGB, že pripravljenim vzorcem pa lahko dodamo tudi svoje.

***

JBL Quantum 800 so zelo dobre igralne slušalke. Izstopajo prostorski zvok in odprava šumov ter tudi priložena programska oprema. Niso poceni, vendar ne gre pozabiti, da jih lahko uporabljamo tudi v Zoomu, zato jih lahko mladina kupi 150 evrov ceneje, meni naš zakonodajalec…

JBL Quantum 800

igralne slušalke

Kje: www.bigbang.si

Cena: 200 EUR

Za: Dobra prostorska izkušnja v igrah, zmogljiva baterija, priložen nadzorni program za Windows, povezava prek bluetootha ali vtičnice 3,5 mm.

Proti: Slušalke so relativno težke, mikrofon je preveč tih, ni dodatne programske opreme za Android in iOS.