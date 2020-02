HP Probook 455R G6

Prenosniki serije HP ProBook merijo na zahtevnejše domače uporabnike pa tudi na poslovne, ki iščejo nekoliko tanjši prenosnik z dobrim razmerjem med zmogljivostjo in ceno. Tokrat smo preizkusili model 455R v šesti generaciji. V nasprotju s tistimi, ki nosijo oznako 450, so namesto Intelovih v uporabi procesorji AMD.

Gre za petnajstpalčni prenosnik (ponujajo tudi modele 44X in 43X z manjšimi zasloni) z aluminijastim ohišjem. Plastiko opazimo le okoli zaslona. Čeprav gre za eno kakovostnejših in bolj ličnih ohišij v tem cenovnem razredu, smo vseeno zaznali tu pa tam rahlo škripanje. Lahko pohvalimo tečaja, ki omogočata, da zaslon odpremo povsem ravno z mizo.

Zaslon ponuja ločljivost 1.920 × 1.080, kombinacija IPS-matrike in matirane prevleke poskrbi za dobre vidne kote in solidne barve. Želeli bi si malenkost večjo svetlost zaslona, saj se nam je zdel nekoliko pretemen. Tipkovnica je med boljšimi, tipke so ravne in med seboj ločene (kot je že nekaj let v navadi), ponujajo pa trdno vpetje in dober odziv, četudi bi lahko imele malenkost več hoda. Tipki za premik kurzorja gor in dol sta sicer zelo nizki, vgrajena je tudi osvetlitev od zadaj (na voljo sta dve stopnji svetlosti, seveda pa jo lahko tudi ugasnemo). Sledilna ploščica je velika in dovolj natančna, spodnji del skriva pod seboj tudi fizični tipki (torej se nekoliko nagiba). Glede na tankost prenosnika je zvok dober, nekoliko slabši postane le pri globokih tonih.

Procesor je AMD, konkretno Ryzen 5-3500U z osnovnim taktom 2,2 GHz. Gre za štirijedrni procesor, namenjen tanjšim prenosnikom, ki ponuja dobro razmerje med zmogljivostjo in porabo energije. Po zmogljivosti je primerljiv z Intelovimi procesorji razreda i5 ali malenkost starejšimi i7. Dodana sta 8 GB pomnilnika in pogon SSD, velik 256 GB. Gre za solidno kombinacijo, ki se tudi pri preizkusih hitrosti dobro obnese. Za grafiko skrbi vgrajena kartica AMD, ki se je odrezala bolje od primerljivih Intelovih rešitev, a vseeno ni na ravni samostojnih.

Novi ProBook 455R G6 je izredno uravnotežen prenosnik, ki sicer nikjer ne izstopa, a predstavlja solidno izbiro za vse, ki iščejo nekoliko tanjši in lažji prenosnik. Izbira procesorja AMD je dobra, sploh ker dobimo s tem še nekoliko boljše razmerje med ceno in zmogljivostjo.

HP ProBook 455R G6

Poslovni indeks SYSmark 2014 (Office Productivity): 1.174

Večpredstavnostni indeks SYSMark 2014 (Media Creation): 1.209

Trajanje delovanja: 3 ure 2 minuti

Zgradba in oprema: 8

Velikost in teža: 9

Mere: 36,5 × 25,7 × 1,9 cm, 2 kg

Značilnosti: AMD Ryzen 5-3500U, 2,2 GHz, 8 GB RAM, 256 GB SSD, WLAN 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth

Zaslon: 15,6-palčni, 1.920 × 1.080 pik

Operacijski sistem: Windows 10 Pro

Cena: 706 EUR

Prodaja: www.avtera.si

Za: Velikost in teža glede na ceno, uravnoteženost.

Proti: Zaslon bi lahko bil svetlejši.