Google Photos pri nas doma

Od vseh podatkov, ki jih uporabniki hranimo, so za večino fotografije najbolj dragocene. Kakšno Excel datoteko še lahko ustvarimo ponovno, družinskega izleta ali nore zabave pa ne moremo več ponoviti. Varna shramba fotografij, ki poskrbi tudi za zasebnost, je zato zelo cenjena in zaželena storitev. Mnogi imamo danes fotografije shranjene v Google Photos, a kmalu se obetajo spremembe.

Google je nedavno napovedal, da bodo sredi letošnjega leta spremenili način preštevanja porabljenega prostora za fotografije. Dolgo je veljalo, da prostor, ki ga porabijo fotografije, zmanjšane na kakovost, primerno za uporabo na mobilnih napravah, sploh ne šteje kot porabljen. Kmalu pa bo zastonjkarstva konec. Marsikdo bo v tistem trenutku tudi pomislil, kako to, da je Google tako prijazno sprejemal v hrambo naše fotografije. Kaj so z njimi počeli? Podjetja, kot sta QNAP in Synology, ocenjujejo, da je zdaj zato čas, ko bo marsikdo fotografije raje začel hraniti doma in ne več v oblaku, ter hitijo s pripravo novih rešitev, ki bodo privabile nove kupce.

