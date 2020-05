Glava družine

Aplikacije za organizacijo vsakodnevnega življenja, družinskih aktivnosti, opravil in informacij ponujajo skupno mesto, do koder družinski člani dostopajo z različnimi napravami, dodajajo in urejajo iste podatke ter tako skrbijo, da najtesnejša skupnost deluje skladno in tekoče.

Prva digitalna glava družine je digitalni družinski pomočnik Cozi Family Organizer, večkrat nagrajena aplikacija, ki pomaga družinam v stiski s časom. Družino združi s skupnimi aktivnostmi in komunikacijo pod eno streho, ji vodi evidenco nakupovalnih izletov, delovnih akcij, načrtuje obroke in še kaj bi se našlo. Uporaba aplikacije je preprosta, ustvariti je treba uporabniški račun s skupnim geslom, s katerim se v Cozi nato prijavijo še ostali družinski člani, vsak s svojo napravo in z elektronskim naslovom, ki ga predhodno določimo za dostop.

Digitalni družinski planer Family Organizer by Picniic združuje s pripomočki, ki bodo prav prišli sleherni družini. V enotnem paketu najdemo številna programska orodja, ki služijo kot osebni pomočnik vsakemu članu družine. Posameznik vanje beleži dnevne dejavnosti in skupna družinska opravila. Osrednje zmožnosti programa so z umetno inteligenco podprt družinski koledar, deljeni nakupovalni seznam, skupna opravila, knjiga receptov, jedilnik, šifrirani družinski podatki, lokacije posameznih članov, album s fotografijami, integracija s spletnimi storitvami Wunderlist, Evernote, Apple Reminders in povezava s priljubljenimi digitalnimi pomočniki Siri, Alexo ter Googlovim Assistantom.

Čeprav imajo aplikacije za organizacijo družinskega življenja bolj ali manj podobne zmožnosti, se vsaka izmed njih trudi, da bi na določenem področju izstopala. Calendar Family Organizer tekmece nadvlada s čudovitim uporabniškim vmesnikom, funkcijo denarnice Wallet, kjer sledi družinskemu proračunu, ter pomirjujočo glasbo in z ozadjem.

V času, ko smo vsi tako ali drugače zasvojeni z družabnimi omrežji in še v tako kratkem dnevu najdemo nekaj minut, da preverimo, kaj počnejo prijatelji na Facebooku, Twitterju in Instagramu, hitro ugotovimo, kako smo na tekočem z vsemi nepomembnimi stvarmi, ne vemo pa, kaj se dogaja znotraj družine. Po vzoru največjega družabnega omrežja Facebook program FamilyWall poskrbi, da bomo odslej na tekočem z vsemi družinskimi pripetljaji.

Zadnja predstavljena aplikacija za organizacijo družinskih poslov se osredotoča na priučevanje odgovornosti. OurHome otroke za izvedene gospodinjske zadolžitve nagradi, ob neposlušnosti pa kaznuje. Igrifikacija je v programu prisotna na vsakem koraku in učinkovito motivira tako mlajše kot starejše družinske člane, da opravijo svoje dolžnosti.