Gigabyte Aorus 15G

Gigabyte ni ravno podjetje, ki bi ga poznali po prenosnih računalnikih – najbolj znano je po matičnih ploščah, temu sledijo grafične kartice. A v prodaji imajo tudi nekaj prenosnikov. Gre sicer za butičnega proizvajalca, ki ima zelo malo različnih modelov.

Gre za prenosnik Aorus 15G s podoznako wb-8uk2130mh. Linijo izdelkov Aorus sicer poznamo tudi drugje (denimo matične plošče). To so izdelki, ki merijo na igričarje.

Začnimo z najbolj izstopajočo lastnostjo tega prenosnika –tipkovnico. Aorus ima namreč pravo mehansko tipkovnico, ki ne bo ravno za vsakega, a tisti, ki to cenijo, bodo tu v sedmih nebesih. Brez pretiravanja lahko rečemo, da gre za najbolj prijetno tipkarsko izkušnjo, kar smo jih kdaj doživeli pri prenosnikih. Vseeno moramo še enkrat poudariti – nedvomno to ne bo za vsakogar, če ne drugega, je tipkovnica tudi razmeroma glasna. V primerjavi s tipkovnicami, ki smo jih vajeni s prenosnikov, imamo tu enormno razdaljo hoda tipk in res očitni povratni odziv. V uporabi so stikala B3KL podjetja Omron, ki imajo sicer občutno krajših hod kot stikala samostojnih mehanskih tipkovnic (2,5 mm, stikala Cherry MX Blue 4 mm), a vseeno gre za posebnost v svetu prenosnikov. Igričarji imajo sicer pogosto raje linearna stikala, torej brez očitnega »klika«, kar velja upoštevati. Omeniti velja tudi barvno osvetlitev RGB, kjer lahko nastavljamo barvo vsake tipke posebej.

Prenosnik je sicer klasičnih dimenzij s 15,6-palčnim zaslonom. Po merah je primerljiv z drugimi igričarskimi prenosniki, torej je v primerjavi z navadnimi prenosniki razmeroma debel (2,5 cm) in težek (2,26 kg). Ohišje je kovinsko in zelo kakovostno, okoli zaslona pa so robovi dovolj skromni. Večji je le spodnji rob. Spletna kamera je skrita nad tipkovnico, kot pri Huaweijevih prenosnikih, ima pa fizični zaklop. Na zadnji strani je osvetljen logotip znamke Aorus (neke vrste ptica ujeda), ki bo že zaradi unikatnosti pritegnil poglede. Vmesniki so razporejeni na levi in desni strani prenosnika. Na levi najdemo izhoda HDMI in Mini DisplayPort, zraven je USB 3, izhod zvočne kartice in omrežni vmesnik. Na desni so še dva vmesnika USB 3, en USB-C (po standardu Thunderbolt), bralnik pomnilniških kartic SD ter vhod za napajanje.

Zaslon je soliden. Ponuja sicer »le« klasično ločljivost FullHD, torej 1.920 × 1.080, a ima odlično frekvenco osveževanja 240 Hz. Da bi v igrah dosegli tako visoko število sličic na sekundo sicer dvomimo, a vseeno pohvalno. V uporabi je matrika IPS z odličnimi barvami in vidnimi koti, bi pa lahko bila svetlost boljša – s tem prenosnikom delo zunaj ne bo ravno udobno.

Aorus ima namreč pravo mehansko tipkovnico, ki ne bo ravno za vsakega, a tisti, ki to cenijo, bodo tu v sedmih nebesih.

Strojna zasnova se začne z Nvidijino kartico prejšnje generacije RTX 2070 Max-Q, podobno kot pri tokrat preizkušenem modelu Lenovo Legion, le da je tam dodan še pridevnik »Super«. Gre torej za odlično zmogljivo kartico, ki pa sodi v prejšnjo generacijo. Razlike v primerjavi z novejšimi karticami bodo sicer majhne, a grenak priokus vseeno ostane. Cenovno je sicer prenosnik dovolj dobro uvrščen, da nekoliko opraviči kartico, staro dobri dve leti. Ta bo sicer brez težav poganjala vse nove igre, kombinacija ločljivosti FullHD in visoke frekvence pa bo še najprimernejša za strelske igre (denimo Call of Duty in podobne).

Ob tem je vgrajen Intelov procesor i7-10875H z osmimi jedri ter večnitnim delovanjem (skupaj torej ponudi 16 niti), vgrajenih je 16 GB pomnilnika. Za podatke je na voljo pogon SSD, velik 512 GB – to bo za resnejše igralce iger morda nekoliko omejeno, saj lahko današnje igre »tehtajo« tudi 100 GB in več (sploh če se spustimo v predelave, torej »mods«). Na voljo pa je še ena reža za dodaten pogon M.2, a bo to zahtevalo kar nekaj vijačenja. Računalnik je s to kombinacijo seveda zelo hiter in odziven, tudi pri več sočasnih opravilih, a tudi zelo požrešen, saj je na našem kombiniranem preizkusu zdržal manj kot dve uri.

Gigabyte Aorus 15G je izredno zanimiv igričarski prenosnik, ki se od drugih loči po mehanski tipkovnici. Nam so tovrstne tipkovnice všeč, a smo uporabniki stare šole, ki so nam všeč dolgi hodi tipk in očitni povratni odziv, torej tisti »klik«, ki ga naredijo tipke. K zanimivosti prenosnika dodajo svoje tudi zaslon z res visoko frekvenco osveževanja ter unikatno ime in pojava.

Gigabyte Aorus 15G

Poslovni indeks PCMark 10 (Productivity): 7.957

Večpredstavnostni indeks PCMark 10 (Content Creation): 8.272

Trajanje delovanja: 1 ura, 52 minut

Zgradba in oprema: 9

Velikost in teža: 6

Mere: 35,6 × 25 × 2,5 cm, 2,26 kg

Značilnosti: Intel i7-10875H, 2,3 GHz, 16 GB RAM, 512 GB SSD, WLAN 802.11 b/g/n/ac/ax, bluetooth

Zaslon: 15,6-palčni, 1.920 × 1.080 pik, 240 Hz

Operacijski sistem: Windows 10 Pro

Cena: 1.499 EUR

Prodaja: Notesniki.si.

Za: Zmogljivost, mehanska tipkovnica, osveževalna frekvenca zaslona.

Proti: Grafična kartica prejšnje generacije, vzdržljivost akumulatorja.