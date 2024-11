Eksperimentiranje z umetno inteligenco

V ameriški zvezni državi Nevadi so se nedavno odločili, da bodo ob pomoči umetne inteligence urejali vloge za nadomestilo ob brezposelnosti, saj se od pandemije dalje spopadajo z zaostanki. Tako bodo poskušali pohitriti sistem odločanja o pritožbah za izplačila nadomestil ob brezposelnosti, Googlu pa bodo za uporabo njihovega sistema, ki bo prvi tovrstni generativni sistem umetne inteligence, za zdaj plačali nekaj manj kot milijon evrov davkoplačevalskega denarja.

V času pandemije je urade v Nevadi, ki se ukvarjajo z nadomestili za primer brezposelnosti, tako kot drugje, zaradi zaprtja številnih podjetij zasulo nepredstavljivo število zahtevkov, kar je prineslo številne napake in pritožbe. Leta 2023 so imeli nerazrešenih že 40.000 pritožbenih primerov, zdaj jih je po poročanju Gizmoda le še 5.000. A ta zvezna država se je odločila, da bo ob pomoči umetne inteligence poskušala še dodatno pospešiti postopke in zmanjšati zaostanke, saj naj bi ta v manj kot petih minutah pripravila odločitev, za katero bi uslužbenec porabil več ur.

