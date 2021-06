Druge izdaje, Megazin. Da postaneš legenda, moraš umreti mlad

Pisalo se je 90. leto prejšnjega stoletja in z bratom Boštjanom sva se skozi strupeno mrzlo januarsko jutro prebijala proti Črni vdovi. Šele ko naju je 'objel' topel zrak lobija Delove stolpnice, prežet z vonjem cigaret in jutranje kave z rahlo alkoholno noto, sva se toliko segrela, da sva lahko izustila: »Opraviva to!« Pozdravila sva receptorja v 'akvariju' in se napotila proti štirim dvigalom, ki so imela neudobno močan pospešek. Tam so se gnetli novinarji, uredniki, stavci … in čakali, da kabina potegne vsakega v svoj svet.

Prišla sva na vrsto in namesto običajne sedmice sem pritisnil gumb devet. Tokrat nisva šla v udobno zavetje uredništva Mojega mikra (MM), ampak v nadstropje, kamor so smeli le posvečeni … ali za vedno pogubljeni. V nadstropje uprave Časopisno-grafičnega podjetja Delo.

Zakup člankov