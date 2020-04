Dobrota ni sirota

Slovenci smo po srcu dobrotniki, kar je dokazala tudi zadnja akcija zbiranja denarja, kjer smo pomagali malemu Krisu do dragega zdravila za njegovo redko bolezen. Zakaj ne bi z naslednjimi mobilnimi aplikacijami pomagali tudi drugim?

Pregled začenjamo s programom, ki od nas ne zahteva denarja. Charity Miles sledi športnim aktivnostim, teku, kolesarjenju in hoji, nakar kalorije pretvori v denar za izbrano dobrodelno akcijo. Pred telovadno seanso izberemo želeno kampanjo ter določimo pokrovitelja, ki bo na osnovi našega truda daroval finančno pomoč.

Svetovna lakota je težava, ki bi jo človeštvo zlahka odpravilo. Da otroci in njihovi starši nikjer na svetu ne bi več stradali, bi bili dovolj malce večja mera složnosti in uporaba sodobnih pripomočkov, kakršna je aplikacija Share The Meal. Svetovni program združenih narodov za hrano (United Nations World Food Programme, WFP) prek nje omogoča, da zgolj z enim dotikom telefonskega zaslona darujemo od 40 centov naprej, kar že zadošča, da nahranijo enega otroka dnevno. V aplikaciji najdemo različne dobrodelne akcije in The Table, skupnost, prek katere lahko ves mesec vzdržujemo pomoči potrebno družino. Ker je na svetu dvajsetkrat več uporabnikov pametnih telefonov kot stradajočih otrok, bi lakoto z minimalnim vložkom zlahka odpravili.

Druga aplikacija Svetovnega programa združenih narodov za hrano (WFP) Freerice od nas ne zahteva, da razvežemo denarnico. Pokrovitelji namesto nas darujejo denar, če pravilno odgovarjamo na zastavljena vprašanja. Z uporabo aplikacije ne bomo zgolj pomagali lačnim po svetu, temveč se bomo pri tem tudi nekaj naučili.

Be My Eyes je odlična aplikacija, ki prostovoljcem omogoča, da posodijo oči slepim in slabovidnim. Njeno delovanje je preprosto. Pomoči potrebni prek aplikacije vzpostavijo video klic, ki jih poveže s prostovoljcem, nakar jih ta vodi čez najrazličnejše prepreke v danem trenutku, od preverjanja rokov uporabe do iskanja izgubljenega predmeta. Aplikacija je na voljo v več kot sto osemdesetih jezikih, uporablja jo skoraj 200.000 slepih in slabovidnih uporabnikov, ki jim pomaga kar tri milijone in pol prostovoljcev.

Ameriški Rdeči križ predstavlja aplikacijo Blood Donor, digitalni dnevnik za krvodajalce, ki skrbi za beleženje obiskov zdravnika, uspešnost preteklih akcij, urnik napovedanih dogodkov ter spisek bližnjih krvodajalskih centrov. Čeprav je aplikacija namenjena predvsem uporabnikom v ZDA, vse našteto s pridom uporabljamo tudi krvodajalci drugod po svetu, za Američane pa so rezervirani skupinska tekmovanja z lestvicami ter geolokacijski element programa, ki opozarja na bližnje akcije.