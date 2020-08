Digitalizirajmo državo

Danes je Estonija ena najbolj naprednih dežel na svetu. Tega ji pred skoraj tridesetimi leti, ko se je osvobodila sovjetskega jarma, ne bi pripisali. A kombinacija progresivnih idej, strateške lege in dobro udejanjenih družbenih inovacij je omogočila točno to. Kako jim je torej uspelo?

Usoda baltskih dežel je tesno povezana z njihovo orjaško, grozečo vzhodno sosedo. Od 17. stoletja so bile Litva, Latvija in Estonija del ruskega cesarstva, izvzemši petindvajset let samostojnosti po prvi svetovni vojni in pet let nemške okupacije med drugo. Svoje bivše gospodarje in njihove metode zatorej poznajo zelo dobro, kar je dalo revnim, močvirnatim in pogozdenim deželam po padcu Sovjetske zveze velik pomen znotraj Nato pakta. Kot je povedal upokojeni ameriški general in bivši poveljnik Natovih sil v Evropi Benjamin Hodges: »Rusijo so spoznali bolje, kot bi jo mi v tisoč letih. Z njo imajo stoletja dolge izkušnje.« Postale so središča lova na ruske vohune, prestrezanja komunikacij z Moskvo in analiziranja tako pridobljenih podatkov, s tem pa ključne za vse zavezništvo. Dobro namreč poznajo neobičajne metode, ki jih Rusija uporablja v zunanji politiki, predvsem kar se tiče različnih dezinformacij in ustvarjanja družbenega nereda. Za to so potrebovale sodobno spletno infrastrukturo, ki so jo njihovi novi zavezniki rade volje prispevali. Podpora ameriških zaveznikov je omogočila program, ki so ga poimenovali Tigrov skok – že leta 1991, takoj po neodvisnosti od Sovjetske zveze, je Estonija začela vlagati vsa sredstva v naglo tehnološko rast. V njej so namreč videli priložnost za to majhno deželo.

