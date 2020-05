Delo od doma: »Samo pri nas ne dela«

Ne delam prvič od doma, zato mi kar gre. Le malce gneče je.

Delo brez težav opravljam namesto na službenem prenosniku kar na domačem igričarskem PC, saj večino dneva preživim v okoljih Teams in Outlook. Veliko sem na konferenčnih klicih ali telefonu, kjer se res odlično odrežejo brezžične slušalke Jabra Evolve 65. Te so povezane prek Jabra Link in brezžično delujejo mnogo bolje in na mnogo večji razdalji kot dobri stari bluetooth. Za sliko poskrbi stara Microsoftova spletna kamera LifeCam Cinema. Iz službe sem začasno prinesel 27-palčni monitor in svojo omiljeno tipkovnico Das Keyboard. Prvič sem se zares navadil uporabljati navidezna namizja v Windows 10, saj tako učinkovito ločim službene zadeve od domačih, med katerimi ves čas preklapljam. Na večjem monitorju so nepogrešljivi tudi Microsoft Power Toys in njegov vtičnik FancyZones.

Zakup člankov