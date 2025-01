Črna kot pekel, močna kot smrt in sladka kot ljubezen

Ljubitelji kave radi rečemo, da je tudi slaba skodelica nam ljube črne tekočine boljša kot nobena. Seveda vsi raje pijemo kakovosten zvarek, zato si pri kuhanju kave pomagamo z mobilnimi aplikacijami na telefonu iPhone. Jutra bodo takoj lepša!

Med najboljše programske izdelke za domače bariste sodi Filtru. Aplikacija ponuja odličen pregled nad pripravo kave, ne da bi nas obremenjevala s podrobnostmi. Vsebuje recepte, vodnik za pripravo, dnevnik in časomer v enem. Na začetnem zaslonu izberemo metodo priprave in aplikacija nam prikaže recepte, ki vsebujejo seznam potrebne opreme, ter vse korake, ki so vključeni v postopek. Poleg tega lahko ustvarimo svoj recept povsem od začetka in aplikacijo uporabimo kot orodje za beleženje. Na podlagi vnosov izračuna ocenjeno moč in stopnjo ekstrakcije. Če imamo tehtnico za kavo, ki podpira bluetooth, jo lahko povežemo z aplikacijo za povratne informacije v realnem času o tehniki vlivanja in hitrosti pretoka.

Zakup člankov