Coda - Pisarna prihodnosti

Urejanje dokumentov in preglednic se v osnovi ni spremenilo že 40 let, in čeprav danes s pisarniškimi programi delamo na raznovrstnih napravah, spletu, v oblaku in še kje, je način izvajanja aktivnosti enak. Opravila so ločena in vnaprej znana. Celice so še vedno označene s črkami in številkami kot v igri potapljanja ladjic. Zakaj, če današnja tehnologija ponuja drugačne možnosti? Shishir Mehrotra in Alex DeNeui sta prepričana, da brez potrebe, zato predstavljata svojo vizijo prihodnosti, imenovano Coda.io.

Coda je digitalno platno, ki povezuje preglednice, predstavitve, aplikacije in dokumente. Ima sposobnosti urejanja dokumentov, preglednic in zbirke podatkov. Odlično se povezuje z drugimi storitvami, na primer s komunikatorjem Slack ali z elektronsko pošto Gmail. Opravilo, ki je prej zahtevalo cel kup aplikacij in storitev (Excel, Trello, Asana ipd.), je moč opraviti zgolj s Codo. Ta v osnovni različici brezplačno ponuja gradnike, tabele in gumbe ter učinkovite predloge, ki nam prihranijo ogromno časa in poskrbijo, da se dokument razvija skladno z našimi potrebami oziroma potrebami ekipe. Sodelovanje je Codino srednje ime, sodelujoči lahko pri istem dokumentu delajo na sebi ljub način, a hkrati obdelujejo enake podatke.

