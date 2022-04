Chrome OS Flex - Sam svoj Chromebook

Leta 2020 je Google kupil podjetje Neverware, znano predvsem po izdelku CloudReady, prosti različici operacijskega sistema Chromium OS, namenjeni oživljanju starejših računalnikov. Dve leti kasneje je na voljo ista tehnologija, ki pod okriljem spletnega velikana zdaj ponuja (skoraj) identično različico sicer komercialnega, na namenske računalnike naloženega operacijskega sistema Chrome OS.

V spletnem brskalniku Chrome prek tržnice Chrome Web Store namestimo razširitev Chromebook Recovery Utility in v računalnik vstavimo ključek USB. Ko razširitev zaženemo, se na zaslonu najprej pojavi opozorilo, da bodo vsi podatki na pomnilniškem mediju ob pripravi namestitve izbrisani. Če se strinjamo, nadaljevanje postopka sprožimo z gumbom Get Started. V prvem koraku pripomoček za obnavljanje prenosnika Chromebook od nas zahteva, da navedemo model prenosnika. Ker ga nimamo, uporabimo Select a model from a list in v obe zahtevani polji izbire proizvajalca ter izdelka vnesemo Chrome OS Flex. Nadaljujemo z izbiro pomnilniškega medija ter zaključimo s Create Now.

Zakup člankov