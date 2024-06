Asus Zenbook UX3405M

Asusova serija prenosnikov Zenbook že več let ponuja dobro kombinacijo kompaktnega oblikovanja, tanke in lahke zasnove ter solidne zmogljivosti. V zadnjem letu pa se dodatno hvalijo tudi z množično vpeljavo zaslonov OLED. V tej seriji ponujajo nekaj različnih podskupin, kjer so prenosnik »UX« klasični tanki modeli s poudarkom na prenosljivosti in pisarniški rabi.

Tokrat preizkušeni model Zenbook UX3405M uporablja razmeroma lahko ohišje (1,2 kg) iz aluminijeve zlitine. Volumen je dovolj majhen glede na 14-palčni zaslon, predvsem velja omeniti solidno debelino (1,5 cm). Kakovost izdelave je dobra, zaslon je dovolj trden, brez opaznega zvijanja, tudi tečaja sta solidna. Le pri tipkovnici se opazi nekaj malega upogibanja in udiranja, a tudi to ni pretirano. Srebrno sivo ohišje deluje elegantno, pohvalimo lahko nežno oblikovanje pokrova z geometrijskimi črtami v stilu sestavljank iz trikotnikov. Srebrno siva barva se nadaljuje pri tipkovnici in okoli nje, le okoli zaslona je tanek črn rob.

Kot smo omenili v uvodu, se Asus aktivno ukvarja z vpeljavo zaslonov OLED, v primerjavi s konkurenco ponujajo te matrike tudi v cenejših prenosnikih. V tem primeru gre za 14-palčni prenosnik standardne ločljivosti 1.920 × 1.200 pik in za zaslon z razmerjem 16 : 10 (namesto zadnjega desetletja bolj običajnega 16 : 9). Malenkost višji zaslon je po našem mnenju boljša izbira, sploh za delo. Matrika OLED je dobra, ponudi res odlične barve, kontraste in črnine. Ima svetlečo prevleko, najmočnejša osvetlitev je zadovoljiva. Na spletu najdemo tudi sestave z zaslonom višje ločljivosti in s hitrejšim osveževanjem (120 Hz), seveda se pri tem občutno dvigne tudi cena prenosnika.

Tipkovnica je povprečna, ima pa vgrajeno štiristopenjsko odzadnjo osvetlitev. Drsna ploščica je razmeroma velika, s pridržanjem desnega zgornjega vogala se spremeni v preprosto številčnico (za klasično številčnico na desni strani seveda ni prostora). Tovrstni tanki prenosniki imajo pogosto zelo omejen nabor vmesnikov, a tu so se vseeno kar potrudili.

Gre za prenosnik z odličnim razmerjem med velikostjo in zmogljivostjo, še posebej pa poudarjamo odlično avtonomijo.

Na desni tako najdemo dva vmesnika USB-C, oba po standardu Thunderbolt, kateregakoli izmed njiju lahko uporabimo tudi za napajanje prenosnika (nima sicer namenskega napajalnega vhoda, a nam je uporaba USB-C bistveno bolj všeč). Na desni je tudi izhod HDMI, ob njem pa še klasični izhod za slušalke. Na levi je še en vmesnik USB-A in s tem se nabor konča. Morda bi si želeli še kak USB-A, a vseeno je stanje vmesnikov pri marsikaterem tankem prenosniku še slabše. Vgrajene brezžične povezave podpirajo vse najnovejše standarde, tudi Wi-Fi 6E (torej omrežja pri 6 GHz). Spletna kamera ima podporo za IR in prijavni sistem Windows Hello.

Strojna oprema je iz najnovejšega Intelovega nabora procesorjev. Gre za Intel Core Ultra 7 155H, torej generacijo, kjer so že upokojili poimenovanje »Core i«. Spada v družino s kodnim imenom Meteor Lake, ki je nadomestila starejšo Raptor Lake. Največja novost je uporaba tehnologije 7 nm (namesto 10 nm). Da bo ta sprememba res izkoriščena bo sicer še trajalo, v praksi so razlike med tema generacijama namreč še zelo majhne.

Kakorkoli, novi procesor (Intel ga je napovedal decembra lani) ima šest zmogljivih (»P« kot Performance) jeder in deset varčnih (»E« kot Efficiency). Med temi desetimi varčnimi jedri sta dve še posebej ločeni v t. i. Low Power Island, da se lahko ob zelo nizkih zahtevah vsa ostala jedra dejansko izključijo. S tem se naj bi po potrebi še dodatno zmanjšala poraba energije. Vgrajenih je 32 GB pomnilnika, pogon ima 1 TB prostora, za grafiko poskrbi Intelova grafična rešitev, ki je del omenjenega procesorja. Pri zmogljivosti nismo imeli pripomb, prenosnik je solidno hiter in odziven, se pa kar pogosto vklopi ventilator. Izpostavimo lahko odlično avtonomijo, ob zelo varčni rabi verjamemo, da bi brez težav presegel deset ur delovanja.

Pod črto je preizkušeni Zenbook UX3405M eden boljših prenosnikov, kar smo jih preizkusili v zadnjem letu. Gre za prenosnik z odličnim razmerjem med velikostjo in zmogljivostjo, še posebej pa poudarjamo odlično avtonomijo. Pri funkcijah mislimo predvsem na zaslon OLED, glede na kompaktno zasnovo pa tudi soliden nabor vmesnikov in kakovostno izdelavo. Edini morebitni minus je kar pogosto vklapljanje ventilatorja, a je tudi to odvisno od načina rabe, seveda pa je moteči dejavnik odvisen tudi od okolja (torej od glasnosti prostora). Cena ni ravno nizka, a po našem mnenju je glede na sestavo in lastnosti povsem razumna.

Asus Zenbook UX3405M

Poslovni indeks PCMark 10 (Productivity): 8.911

Večpredstavnostni indeks PCMark 10 (Content Creation): 8.030

Trajanje delovanja: 6 ur, 54 minut

Zgradba in oprema: 9

Velikost in teža: 9

Mere: 31,2 × 22 × 1,5 cm; 1,2 kg

Značilnosti: Intel Core Ultra 7 155H, 32 GB RAM, 1 TB SSD, WLAN 802.11 ax, bluetooth

Zaslon: 14-palčni, 1.920 × 1.200 pik, OLED

Operacijski sistem: Windows 11 Home

Cena: 1.365 EUR

Prodaja: Bolje založene trgovine.

Za: Zaslon OLED, velikost in teža, vzdržljivost akumulatorja.

Proti: Pogosto vklapljanje ventilatorja.