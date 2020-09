Aplikacija za Android - Prenavljanje hiše

Novi koronavirus je poskrbel, da smo vsi po vrsti postali mali mojstri domačih opravil. Časa je bilo med splošno karanteno dovolj, da smo nadoknadili vzdrževalna dela za deset let nazaj. Apetiti so zrasli in pojavile so se težnje po večji prenovi hiše ali stanovanja. Ker gre za naslednjo stopnjo mojstrovanja, poiščemo pomoč.

Houzz je celovita rešitev za uporabnike, ki si želijo prenove hiše ali stanovanja. Aplikacija se ponaša z bogato slikovno zbirko, ki premore več kot 19 milijonov navdihujočih fotografij. Iskanje prave ideje med njimi olajšajo zmogljiv iskalnik s shranjevanjem ter mogočni filtri, ki uredijo zbirko po tipu sobe, lokaciji, stilu in podobno. Pri izbiri so uporabniku v pomoč številna mnenja ter obogateni pogled, ki izbrano ob pomoči v telefon vgrajene kamere prikaže na želenem mestu. Programu za nameček ne manjka nasvetov, ki jih posredujejo drugi uporabniki in celo pravi profesionalci. Video navodila posreduje vgrajena zmožnost Houzz TV.

